Mutfağın Gizli Kahramanları: Yemeklerde Büyük Fark Yaratan 10 Baharat Kullanım Önerisi

Geldim işte dostum diye başlayan bir şarkı var ya, heh, işte karabiber deyince aklınıza o gelsin çünkü her yemeğe anında lezzet katmak gibi bir özelliği vardır. Çorbadan et yemeklerine, salatalardan makarnalara kadar çok geniş kullanım alanı vardır. Karabiberi yemek piştikten sonra koyarak aromasını koruyadabilirsiniz.