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Mutfağın Gizli Kahramanları: Yemeklerde Büyük Fark Yaratan 10 Baharat Kullanım Önerisi

etiket Mutfağın Gizli Kahramanları: Yemeklerde Büyük Fark Yaratan 10 Baharat Kullanım Önerisi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:31

Baharatlar, hem kokuları hem de tatlarıyla sofralarımızı çok daha çekici kılar ve yemeklere akıllara durgunluk veren bir lezzet katar. Mutfağınızda farklı tatlar yaratmaktan hoşlanıyor ve arşa çıkmış lezzetleri yemek istiyorsanız mutlaka mutfağınızda baharatlara yer verin!

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1. Kimyon

1. Kimyon

Et yemeklerinin vazgeçilmez bir parçasıdır kimyon... Mutfakta en eski ve popüler baharatlardan da biridir. Kimyonu köfte, kebap, güveçlerde kullanmaktan hiç çekinmeyin. Bu yemeklerin lezzetini daha da ön plana çıkarır.

2. Zerdeçal

2. Zerdeçal

Rengi ile büyülediği kadar verdiği lezzet ile gönlümüzde taht kuran zerdeçal çok sağlıklı bir baharattır. Pilavlar, çorbalar ve tavuk yemeklerinde kullanabilirsiniz. Özellikle mercimek çorbasının sarı rengi, zerdeçal sayesinde olur. Zerdeçal sayesinde bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz.

3. Karabiber

3. Karabiber

Geldim işte dostum diye başlayan bir şarkı var ya, heh, işte karabiber deyince aklınıza o gelsin çünkü her yemeğe anında lezzet katmak gibi bir özelliği vardır. Çorbadan et yemeklerine, salatalardan makarnalara kadar çok geniş kullanım alanı vardır. Karabiberi yemek piştikten sonra koyarak aromasını koruyadabilirsiniz.

4. Pul Biber

4. Pul Biber

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini hep acı yemekler oluşturduğu için pul biberin sorumluluğu burada oldukça fazladır. Özellikle kış aylarında mercimek çorbasının üstüne atılan pul biberin tadı bir başka oluyor. Eğer acı lezzetlere bayılıyorsanız, her yemeğin içine pul biber atabilirsiniz.

5. Tarçın

5. Tarçın

Tarçın, mutfakta çok yönlü bir baharattır. Geleneksel Çin tıbbında, taze zencefille karıştırılan tarçın, grip gibi hastalıklarda koruyucu olarak kullanılır. Genellikle tatlılarda tercih edilse de, bazı soslarda kullanıldığında yemeğe oldukça lezzet katıyor.

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6. Nane

6. Nane

Sindirimi kolaylaştıran ve mideyi rahatlatan bir etkisi vardır. Bulantılara çok iyi gelir özellikle limonla karıştırılıp tüketilmesi tercih edilir. Üstelik taze hali bile, suyla karıştılıp içildiğinde çok faydalıdır. Nanenin en çok tercih edildiği zaman, yaz aylarında buz gibi bir cacığın üstüne atıldığı zaman olabilir! Ama ne lezzet...

7. Kişniş

7. Kişniş

Kişniş, genellikle Meksika ve Hint mutfağında sık kullanılan bir baharattır. Özellikle köri ve taco gibi yemeklerin içinde kullanılan vazgeçilmez aromatik bir tadı vardır. Taze kişniş yaprağını salata ve soslarda kullanabilirsiniz. Tohumları da yemeklere benzersiz bir kat sunar.

8. Kekik

8. Kekik

Kekik, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biridir. Özellikle et ve sebze yemeklerinde sıkça tercih edilir. Izgara etlerde ve zeytinyağlı lezzetlerde taze veya kuru kekik kullanarak lezzeti olağanüstü bir noktaya çıkarabilirsiniz. Kokusu da enfestir.

9. Rezene Tohumu

9. Rezene Tohumu

Rezene tohumu, anasona benzeyen tatlı bir aromaya sahiptir. Deniz ürünleri ve  tavuk yemeklerinde sıkça kullanılır. Aynı zamanda ekmeklerde ve bazı tatlılarda da tercih edebilirsiniz. Koyulduğu her yemekte sahip olduğu aroma sayesinde, kendini sıyırmayı başarır.

10. Biberiye

10. Biberiye

Eğer ızgara et yemeyi seviyorsanız, biberiye eklemeyi unutmayınız. Biberiye ayrıca hazımsızlık ve hafızaya da iyi gelir. Fırında pişirilen patateslere, marine soslarına, çorbalarınıza ekleyerek odunsu bir lezzet katabilirsiniz.

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