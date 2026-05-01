Müşterilerin E-Ticaret Sitesini Saniyeler İçinde Terk Etme Sebebi Olan 10 Hata

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 16:01

Bir kullanıcı e-ticaret sitesine girdiğinde karar verme süresi aslında sanıldığından çok daha kısadır. İlk birkaç saniyede de birçok noktaya dikkat eder. Eğer bu ilk izlenim de olumsuzsa siteyi anında terk eder. İşte müşterilerin saniyeler içinde siteyi terk etmesinin 10 nedeni!

1. Sayfanın dakikalarca açılmaması...

Artık internet dünyası aşırı hızlı ve hiçbir kullanıcı 1 saniye bile aksamadan interneti kullanmaya devam etmek istiyor. Bu yüzden sayfanın geç yüklenmesi özellikle mobil kullanıcıları için resmen bir cinnet sebebi... Sayfa ne kadar hızlı açılırsa dönüşüm oranı da o kadar artar.

2. Sayfanın tasarımının ziyaretçiyi yorması...

Kullanıcı siteye ilk girdiği zaman nereye bakacağını bir türlü anlayamıyorsa güven kaybı yaşar. O yüzden dikkat etmeniz gereken noktalar arasında çok fazla renk kullanmamak, düzensiz menüler olmaması ve kalabalık alanlardan uzak durmak olsun. Bunlar ziyaretçiyi yorar. Temiz ve anlaşılır tasarım her zaman daha fazla satış getirir.

3. Mobil deneyimin kötü olması...

Biliyorsunuz ki bugün alışveriş trafiğinin büyük bir kısmı artık telefondan geliyor. Eğer site mobilde bozuk görünüyorsa, yazılar küçük görünüyorsa ya da butona basmak gibi sorunlar varsa kullanıcı siteden anından çıkar ve bu kötü izlenim aklının bir köşesinde her zaman kalır.

4. Ürün bilgilerinin yetersizliği...

Ziyaretçi ürünü fiziksel olarak inceleyemeyeceği için ürünün tüm bilgilerini sitede görmek ister. Bu yüzden ürün hakkında ne kadar çok açıklama, o kadar kullanıcı ilgisi demek. Ürünle ilgili düşük kaliteli fotoğraflar, eksik özellikler satın alma kararını büyük ölçüde engeller.

5. Gizli kargo ücretleri!

Ürün fiyatı uygun görünürken ödeme ekranında beklenmedik bir şekilde çıkan kargo bedeli müşteriyi rahatsız eder ve hatta satın almaktan vazgeçebilir. Özellikle son adımda çıkan ek ücretleri yerine şeffaf fiyatlandırma çok daha önemlidir.

6. Zor ve uzun üyelik süreçleri!

Ziyaretçi siteye girdi, ürünü beğendi ve satın almak istiyor. Fakat sadece bir ürün almak isteyen kullanıcıdan o kadar uzun formlar doldurulması isteniyor ki, kullanıcı sıkılıp siteyi terk ediyor... İşte zor ve uzun üyelik süreçleri müşteriyi bu kadar kolay vazgeçirir. Bu yüzden bu adımlar müşterilerin kolaylıkla tamamlayabileceği kadar kısa olsun.

7. Güven vermeyen görünümler!

Amatör görünen siteler de kullanıcının kafasında her zaman bir soru işareti bırakır. SSL sertifikası olmayan ve iletişim bilgileri bulunmayan sitelerden bahsediyoruz. İnsanlar kart bilgilerini de her siteye vermek istemez. Bu yüzden kullanıcıda güven sağlamak çok önemlidir.

8. Arama ve filtreleme sorunları!

Kullanıcı istediği ürünü hızlı bir şekilde bulmak ister. Bu yüzden de arama çubuğunu kullanır. Fakat arama çubuğu çalışmıyorsa ya da kötüyse bu durum alışverişi zorlaştırır. Ürünü bulamayan müşteri de genelde siteyi terk eder.

9. Karışık ödeme süreçleri!

Yine satış kaybettiren diğer nedenlerden biri de çok fazla adım ve hata veren ödeme ekranı olması. Kullanıcı eğer ödeme aşamasına geldiyse hemen ödeyip siteyi terk etmek ister. Bu noktada yaşanan sorunlar ise bir sitenin en pahalı kayıplarından biridir.

10. İade ve teslimat bilgisinin belirsizliği!

Kullanıcı ürünü ne zaman alacağını ve gerekirse nasıl iade edeceğini ürünü satın almadan önce bilmek ister. Eğer teslimat süresi yazmıyorsa veya iade politikası anlaşılmıyorsa güven azalır. Net bilgi satış kararını hızlandırır.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
