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Mustafa Sandal'dan Kredi Kartlarından Kesilecek Vergiye Tepki Paylaşımı

Mustafa Sandal'dan Kredi Kartlarından Kesilecek Vergiye Tepki Paylaşımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 15:20

Savunma Sanayii Destek Fonu kapsamında limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık kesilecek 750 TL ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın da tepkisi çekti.

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Savunma sanayiine destek için getirilmesi düşünülen pek çok vergi tepkileri de beraberinde getirdi. En çok dikkat çekeni ise limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından kesilecek 750 TL vergi oldu.

Savunma sanayiine destek için getirilmesi düşünülen pek çok vergi tepkileri de beraberinde getirdi. En çok dikkat çekeni ise limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından kesilecek 750 TL vergi oldu.

Kredi kartlarından kesilecek vergiye bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Kredi kartlarından kesilecek vergiye bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal, limiti 100 bin TL olan kredi kartının limitini düşürdüğünü paylaştı.

Sandal, limiti 100 bin TL olan kredi kartının limitini düşürdüğünü paylaştı.
twitter.com

'Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar...'

Sandal'a takipçilerinden destek ve tepki yorumları da beraberinde geldi👇🏻

Sandal'a takipçilerinden destek ve tepki yorumları da beraberinde geldi👇🏻
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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