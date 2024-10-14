Mustafa Sandal'dan Kredi Kartlarından Kesilecek Vergiye Tepki Paylaşımı
Mustafa Sandal'dan Kredi Kartlarından Kesilecek Vergiye Tepki Paylaşımı
Savunma Sanayii Destek Fonu kapsamında limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık kesilecek 750 TL ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın da tepkisi çekti.
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Savunma sanayiine destek için getirilmesi düşünülen pek çok vergi tepkileri de beraberinde getirdi. En çok dikkat çekeni ise limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından kesilecek 750 TL vergi oldu.
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Kredi kartlarından kesilecek vergiye bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.
Sandal, limiti 100 bin TL olan kredi kartının limitini düşürdüğünü paylaştı.
Sandal'a takipçilerinden destek ve tepki yorumları da beraberinde geldi👇🏻
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