Müslüm Gürses'in Bizi Duvardan Duvara Vuran "Unutamadım" Şarkısının Yazarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Şimdi 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' diye şarkıya başlasak eminiz ki milyonlarca kişi devamını getirecektir. Müslüm Gürses'in sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bu sözler bizleri deyim yerindeyse duvardan duvara vurmaya devam ediyor. Muhtemelen 'Bu sözleri yazacak ne yaşadın be abi?' diye düşündüğünüz de olmuştur. İşte tam da böyle düşünen bir X kullanıcısı, yaptığı paylaşımla 'Unutamadım' şarkısının söz yazarına ulaşmayı başardı.
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Müslüm Baba'nın "Unutamadım" şarkısının her bir sözü, özlü söz gibi.
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Fakat eminiz ki "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri, şarkı başlar başlamaz herkesi etkiliyor.
Ardından ne mi oldu?
Gelin şimdi de bu paylaşımın altındaki konuşmalara bir göz atalım.
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Yani hepimizin!
"Bu şarkıyı yazarken ne düşündün de yazdın bu nasıl bir şarkı abi?!"
Bu cevap bile hepimizi yakmaya yetti.
Şimdi de gelen tepkilere bakalım.
Tabii Şakir Askan'ın yazdığı sözler, bu kadarla sınırlı değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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