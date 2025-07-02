Müslüm Gürses'in Bizi Duvardan Duvara Vuran "Unutamadım" Şarkısının Yazarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç gece ağladım böyle gizlice

Ne yaptımsa seni unutamadım...

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Sen beni unuttun çoktan belki de

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım...

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benimki bitmedi anlayamadım...'

Şu sözlere bir bakar mısınız? Eminiz dünya üzerinde aşık olup da bu sözlerden etkilenmeyecek bir insan yoktur. Tabii bu sözlere uyumlu müzik ve Müslüm Gürses'in seslendirmesi apayrı bir hava katıyor.