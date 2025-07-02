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Müslüm Gürses'in Bizi Duvardan Duvara Vuran "Unutamadım" Şarkısının Yazarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Müslüm Gürses'in Bizi Duvardan Duvara Vuran "Unutamadım" Şarkısının Yazarı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 11:09

Şimdi 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' diye şarkıya başlasak eminiz ki milyonlarca kişi devamını getirecektir. Müslüm Gürses'in sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bu sözler bizleri deyim yerindeyse duvardan duvara vurmaya devam ediyor. Muhtemelen 'Bu sözleri yazacak ne yaşadın be abi?' diye düşündüğünüz de olmuştur. İşte tam da böyle düşünen bir X kullanıcısı, yaptığı paylaşımla 'Unutamadım' şarkısının söz yazarına ulaşmayı başardı.

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Müslüm Baba'nın "Unutamadım" şarkısının her bir sözü, özlü söz gibi.

Müslüm Baba'nın "Unutamadım" şarkısının her bir sözü, özlü söz gibi.

1986 yılında Bayar Müzik etiketiyle piyasaya sunulan 'Küskünüm' albümü, Müslüm Baba'nın en hit şarkılarını da içinde barındırıyor. Unutamadım, Seni Yazdım, Hasret Rüzgarları ve Ne Yapsın şarkıları bu albümde yer alıyor.

Fakat eminiz ki "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri, şarkı başlar başlamaz herkesi etkiliyor.

Fakat eminiz ki "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri, şarkı başlar başlamaz herkesi etkiliyor.

'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç gece ağladım böyle gizlice

Ne yaptımsa seni unutamadım...

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Sen beni unuttun çoktan belki de

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım...

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benimki bitmedi anlayamadım...'

Şu sözlere bir bakar mısınız? Eminiz dünya üzerinde aşık olup da bu sözlerden etkilenmeyecek bir insan yoktur. Tabii bu sözlere uyumlu müzik ve Müslüm Gürses'in seslendirmesi apayrı bir hava katıyor.

Bir X kullanıcısı, bu şarkıyı "insan evladı yazmış olamaz" diyerek paylaştı. (Küfürler için özür dileriz)

Ardından ne mi oldu?

Ardından ne mi oldu?
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Bugüne kadar sayısız kişinin seslendirdiği, herkesin kalbinde bir buruklukla dinlediği bu sözlerin yazarı Şakir Askan X'teki bu paylaşıma verilebilecek en cool cevabı verdi!

Gelin şimdi de bu paylaşımın altındaki konuşmalara bir göz atalım.

Gelin şimdi de bu paylaşımın altındaki konuşmalara bir göz atalım.
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Yani hepimizin!

Yani hepimizin!
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"Bu şarkıyı yazarken ne düşündün de yazdın bu nasıl bir şarkı abi?!"

"Bu şarkıyı yazarken ne düşündün de yazdın bu nasıl bir şarkı abi?!"
twitter.com

Bu cevap bile hepimizi yakmaya yetti.

Bu cevap bile hepimizi yakmaya yetti.
twitter.com

Şimdi de gelen tepkilere bakalım.

Şimdi de gelen tepkilere bakalım.
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Tabii Şakir Askan'ın yazdığı sözler, bu kadarla sınırlı değil.

Tabii Şakir Askan'ın yazdığı sözler, bu kadarla sınırlı değil.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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