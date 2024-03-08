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Müjde Uzman, İptal Edilen Çekimine isyan Etti! 8 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Müjde Uzman, İptal Edilen Çekimine isyan Etti! 8 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.03.2024 - 18:23

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'lan' çıktı.

2. Kerimcan Durmaz, annesiyle birlikte Bursa gecelerinde:

2. Kerimcan Durmaz, annesiyle birlikte Bursa gecelerinde:

3. Can Bonomo'dan konser paylaşımı:

3. Can Bonomo'dan konser paylaşımı:

4. Eda Ece ve Aslı Enver buluştu.

4. Eda Ece ve Aslı Enver buluştu.

5. Özge Özpirinçci:

5. Özge Özpirinçci:
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6. Müjde Uzman, set iptaline isyan etti.

6. Müjde Uzman, set iptaline isyan etti.

7. Metin Akdülger:

7. Metin Akdülger:

8. Selin Ciğerci'den uykusuzluk paylaşımı geldi.

8. Selin Ciğerci'den uykusuzluk paylaşımı geldi.

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