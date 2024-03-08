Müjde Uzman, İptal Edilen Çekimine isyan Etti! 8 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Müjde Uzman, İptal Edilen Çekimine isyan Etti! 8 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'lan' çıktı.
2. Kerimcan Durmaz, annesiyle birlikte Bursa gecelerinde:
3. Can Bonomo'dan konser paylaşımı:
4. Eda Ece ve Aslı Enver buluştu.
5. Özge Özpirinçci:
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6. Müjde Uzman, set iptaline isyan etti.
7. Metin Akdülger:
8. Selin Ciğerci'den uykusuzluk paylaşımı geldi.
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