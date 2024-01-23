Müjde Uzman Dans Videosuyla Ortalığı Yaktı! 23 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Müjde Uzman Dans Videosuyla Ortalığı Yaktı! 23 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Hadise'den başı kahkahalı sonu sürprizli paylaşım geldi.
2. Müjde Uzman, dansıyla ortalığı yaktı.
3. Meriç Aral:
4. Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle paylaşım yaptı.
5. Miraç Daner:
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6. Hazal Kaya'dan nostaljik fotoğraf...
7. Reynmen'den yakışıklı dump...
8. Hande Erçel, aşçılık hünerlerini paylaştı.
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