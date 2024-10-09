Muhtemelen Bir Kez de Olsa Düşünmüşsünüzdür: Sivrisinekler Olmasaydı Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Sivrisinek... Adını duymak bile sizi irite edebilir. Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Bugüne kadar sivrisineklerden hepimiz çok çektik. Gece uyurken kulağımıza yaklaşan ''vızz'' sesiyle uyandık, ısırılan yeri kaşımaktan perişan olduk. Hatta ömrümüzde en az bir defa, ''Yahu keşke sivrisinekler hiç olmasaydı'' diye iç geçirdik...

Peki, gerçekten sivrisineklerin olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Gelin, birlikte bakalım!

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