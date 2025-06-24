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Muharrem İnce 4.5 Yıl Sonra Yeniden CHP’de: Ekrem İmamoğlu’ndan Hoş Geldin Mektubu

Muharrem İnce 4.5 Yıl Sonra Yeniden CHP’de: Ekrem İmamoğlu’ndan Hoş Geldin Mektubu

Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 10:22

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4.5 yıllık aranın ardından CHP’ye geri döndü. Muharrem İnce, CHP’ye neden döndüğü hakkında gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.”

Öte yandan tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yazdığı mektupla Muharrem İnce’ye hoş geldin dedi.

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Muharrem İnce yıllar sonra yeniden CHP sıralarında yer alacak.

Muharrem İnce yıllar sonra yeniden CHP sıralarında yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi’ni ziyarete giden cHP genel başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce’ye yeniden CHP’ye dönmesi için teklifte bulundu. Muharrem İnce de bu teklifi kabul etti. Bugün Muharrem İnce’ye yeniden CHP rozeti takılacak. 

Geri dönüşü hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Muharrem ince şu ifadeleri kullandı: 

““İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.

Memleket Partisi’ni en yaşlı üye kurultaya götürecek. Kurultay bir ay içinde olur. Parti kendini kapatıyor. Kurultay yapıldıktan sonra diğer isimler de CHP’ye katılacak.”

Ekrem İmamoğlu’ndan Muharrem İnce’ye ‘hoş geldin’ mektubu geldi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Muharrem İnce’ye ‘hoş geldin’ mektubu geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadeler yer aldı: 

'Sevgili MUHARREM İNCE Başkanım,

Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalar ile yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve GÜÇ verdin. Tarihimizin en kritik kavşaklarından birinde Genel Başkanım Sayın ÖZGÜR ÖZEL’in güçlü daveti ile tekrar baba ocağına CHP’ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum. İÇ CEPHE TAHKİMİ amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan ayrıştırmadan olur. Bunu, ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiç bir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın, bir ve birlikte müreffeh TÜRKİYE mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. TÜRKİYEMİZ için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelelerin, güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır.

Bu tarihî dönemde: CHP, İÇ CEPHE TAHKİMİ amasız, fakatsız olmalıdır.

MUHALEFET, İÇ CEPHE TAHKİMİ millî menfaat ve prensiplere karşı, demokrasi ile hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, karşı durmakla olmalıdır.

MİLLETİMİZ, DEVLETİMİZ adına İÇ CEPHE TAHKİMİ dışlanmadan, düşmanlaştırmadan, bireysel ve siyasî menfaat gözetmeden, istikbal ile istiklalimiz için bir ve birlikte inşa edilmelidir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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