Muharrem İnce 4.5 Yıl Sonra Yeniden CHP’de: Ekrem İmamoğlu’ndan Hoş Geldin Mektubu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4.5 yıllık aranın ardından CHP’ye geri döndü. Muharrem İnce, CHP’ye neden döndüğü hakkında gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.”
Öte yandan tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yazdığı mektupla Muharrem İnce’ye hoş geldin dedi.
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Muharrem İnce yıllar sonra yeniden CHP sıralarında yer alacak.
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Ekrem İmamoğlu’ndan Muharrem İnce’ye ‘hoş geldin’ mektubu geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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