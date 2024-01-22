Müge Boz'un İkinci Bebek Haberinden Müjde Uzman'ın Kızıl Saçlarına 22 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Müge Boz'un İkinci Bebek Haberinden Müjde Uzman'ın Kızıl Saçlarına 22 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Müge Boz ve ailesinden ikinci bebek paylaşımı geldi.
2. Demet Özdemir'in pazar paylaşımı:
3. Kaan Yıldırım, "Kopuk" setinden paylaşım yaptı.
4. Hazar Ergüçlü:
5. Meriç Aral ve arkadaşından ayna paylaşımı geldi.
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6. Ezhel, Londra konserinden paylaşım yaptı.
7. Merve Dizdar'dan yakın arkadaşı Ezgi Mola ile nostaljik paylaşım yaptı.
8. Enis Arıkan, ablasıyla paylaşım yaptı.
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