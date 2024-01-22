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Müge Boz'un İkinci Bebek Haberinden Müjde Uzman'ın Kızıl Saçlarına 22 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Müge Boz'un İkinci Bebek Haberinden Müjde Uzman'ın Kızıl Saçlarına 22 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
22.01.2024 - 21:14

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Müge Boz ve ailesinden ikinci bebek paylaşımı geldi.

2. Demet Özdemir'in pazar paylaşımı:

3. Kaan Yıldırım, "Kopuk" setinden paylaşım yaptı.

3. Kaan Yıldırım, "Kopuk" setinden paylaşım yaptı.

4. Hazar Ergüçlü:

5. Meriç Aral ve arkadaşından ayna paylaşımı geldi.

5. Meriç Aral ve arkadaşından ayna paylaşımı geldi.
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6. Ezhel, Londra konserinden paylaşım yaptı.

7. Merve Dizdar'dan yakın arkadaşı Ezgi Mola ile nostaljik paylaşım yaptı.

7. Merve Dizdar'dan yakın arkadaşı Ezgi Mola ile nostaljik paylaşım yaptı.

8. Enis Arıkan, ablasıyla paylaşım yaptı.

Günün magazin haberlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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