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Müge Boz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Müge Boz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Müge Boz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Müge Boz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 12:36

Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Aktif bir şekilde kullandığı hesabında takipçilerini habersiz bırakmayan Müge Boz, reklam filmlerinde aldığı rollerle görünür olmayı başarmıştı. Pek çok dizide oyunculuk yapma fırsatı elde eden isim, ayrıca modellik yaptığı dönemlerle de adından söz ettirdi. Peki Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında ve nereli? 

Gelin Müge Boz’un kariyeri ve özel hayatına dair tüm detaylara birlikte bakalım.

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Müge Boz Kimdir?

Müge Boz kimdir

Oyunculuğu, modelliği ve sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkat çeken Müge Boz, son yıllarda adını daha çok duyduğumuz isimlerden biri. Reklam filmleriyle başlayan yolculuğu, dizi ve sinema projeleriyle devam etti. Müge Boz, aynı zamanda dans geçmişi ve tiyatro eğitimiyle de dikkat çekiyor. Medyada görmeye alıştığımız yüzlerden biri olan Boz, sadece güzelliğiyle değil, çok yönlü kariyeriyle de öne çıkıyor.

Müge Boz Kaç Yaşında?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Müge Boz Nereli?

Müge Boz, İzmir doğumludur. Annesi Boşnak, babası ise Denizlilidir. Kültürel çeşitliliğe sahip bir ailede büyüyen Boz, çocukluğunun bir kısmını Norveç’te geçirmiştir.

Müge Boz’un Kariyer Başlangıcı

Müge Boz Akıncı

Müge Boz’un ekran macerası ilk olarak reklam filmleriyle başladı. Birçok büyük markanın reklamlarında rol aldı. Bu reklamların ardından dikkat çeken isim, oyunculuk eğitimi alarak televizyon dizilerine adım attı. Kamera önü kadar tiyatroya da yakın olan Boz, İstanbul’da Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra dans eğitimi aldı ve yurt dışında oyunculuk çalışmaları yaptı.

Müge Boz’un Özel Hayatı

Müge Boz’un Özel Hayatı

Müge Boz, 2019 yılında Galatasaray Basketbol Takımı’nın eski oyuncularından Caner Erdeniz ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi. Kızlarının isimleri Vina ve Rika. Boz, hem aile hayatını hem de kariyerini dengede götüren nadir isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Eşiyle birlikte sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla da takipçileriyle sıcak bir bağ kuruyorlar.

Müge Boz’un Yer Aldığı Diziler

Müge Boz Leyla ile Mecnun

  • Melekler Korusun (2008)

  • Aşk Tesadüfleri Sever 

  • Şüphe

  • Leyla İle Mecnun

  • Yalan Dünya

  • Arka Sokaklar

  • Akıncı

Müge Boz’un Yer Aldığı Filmler

  • Çat Kapı Aşk

  • Geçmiş Olsun

  • Cenazemize Hoş Geldiniz

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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