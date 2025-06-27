Müge Boz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Müge Boz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Aktif bir şekilde kullandığı hesabında takipçilerini habersiz bırakmayan Müge Boz, reklam filmlerinde aldığı rollerle görünür olmayı başarmıştı. Pek çok dizide oyunculuk yapma fırsatı elde eden isim, ayrıca modellik yaptığı dönemlerle de adından söz ettirdi. Peki Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında ve nereli?
Gelin Müge Boz’un kariyeri ve özel hayatına dair tüm detaylara birlikte bakalım.
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Müge Boz Kimdir?
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Müge Boz’un Kariyer Başlangıcı
Müge Boz’un Özel Hayatı
Müge Boz’un Yer Aldığı Diziler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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