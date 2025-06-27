Müge Boz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Müge Boz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Oyunculuğu, modelliği ve sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkat çeken Müge Boz, son yıllarda adını daha çok duyduğumuz isimlerden biri. Reklam filmleriyle başlayan yolculuğu, dizi ve sinema projeleriyle devam etti. Müge Boz, aynı zamanda dans geçmişi ve tiyatro eğitimiyle de dikkat çekiyor. Medyada görmeye alıştığımız yüzlerden biri olan Boz, sadece güzelliğiyle değil, çok yönlü kariyeriyle de öne çıkıyor.

Müge Boz Kaç Yaşında?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Müge Boz Nereli?

Müge Boz, İzmir doğumludur. Annesi Boşnak, babası ise Denizlilidir. Kültürel çeşitliliğe sahip bir ailede büyüyen Boz, çocukluğunun bir kısmını Norveç’te geçirmiştir.