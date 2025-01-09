Müge Anlı'nın Bakan'a Çağrısından Mide Bulandıran Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Bakan'a Çağrısından Mide Bulandıran Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı, 17 yıldır ekranlarda başarıyla devam ettirdiği yayınında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Anlı, bugün programda Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili ulaştığı bir belgeyi açıkladı. 2009 tarihli bu belge bir iddianameydi. Ne yazık ki Zekiye Aydın'ın ölümü ile ilgili şüpheli isim işaret edilmişti. Sahte belgelerle devleti kandırmaya çalışan cinayet şüphelisinin aldığı ceza ise Anlı'nın, Adalet Bakanı Tunç'a çağrıda bulunmasına neden oldu.
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2. Esra Erol yaklaşık 3 aydır Fatih Aydın'ı arıyor. 7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Fatih ile ilgili henüz bir sonuç alınamadı. Savcılık da konuya el attı. Esra Erol gerçeği bilmesine rağmen itiraf beklediği için yayınlarına devam ettiği iddiasına yanıt verdi. Erol, "Artık sabrım tükendi!" dedi.
3. MasterChef Türkiye 2024 sezonu dolu dolu bir yarışın ardından son buluyor. MasterChef Türkiye yarışmasının ekranlara veda etmesine günler kaldı. MasterChef büyük finali 11 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Herkes yarışmanın şampiyonunu merak ederken şeflerden itiraflar geldi. MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bakın neler açıkladı?
4. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını hem istatistiksel olarak hem de gönüllerden fena düştü. Reytinglerde çakılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını her hafta yeni bir 'gündem' deniyor. Geçtiğimiz haftalarda aile içi ilişki ekrana getiren diziye büyük tepki gelmişti ancak bir şey değişmemiş. Bu kez de tecavüz sahnesi çektiler.
5. Bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddialarının ardından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu kişilerin ID İletişim'den Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Tekelleşme mevzusunun ardından sanat dünyası ikiye ayrılırken Kızıl Goncalar senaristinden beklenmedik bir hamle geldi. Şükrü Necati Şahin, Serenay Sarıkaya'yı kötüleyenlere ağır konuştu.
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6. 2012-2015 yılları arasında İlker Ayrık'ın sunuculuğuyla ekrana gelen Ben Bilmem Eşim Bilir, bir döneme damga vuran işlerin başında geliyor. Her bölüm bir çifte 0 km otomobil hediye edilen yarışmada çoğu çift hayallerindeki arabaya kavuşsa da bilmediğimiz türlü kaoslar da yaşanmış. Yarışmanın sunucusu İlker Ayrık bunlardan birini yıllar sonra anlattı. Bir çiftin araba kazandığını ve notere kadar gidildiğini anlatan Ayrık, çiftin "Araba kimin üzerine olacak?" tartışması nedeniyle ayrıldığını itiraf etti.
7. Survivor 2025'in ikinci haftasında elenen isim hepimizi şoke etti. All Star takımında yer alan ve önceki sezonlarda final koltuğuna oturan isimlerden Barış Murat Yağcı, Adilhan'a düelloda yenildi. Barış'ın elenmesine eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre sessiz kalamadı. Yunus Emre, Adem'in Barış'ı yazmasına ithafen "B*k yoluna gittin. Neden yazdı dost bildiklerin" yazdı.
8. Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3 sezondur yayınlanan dizi için artık seyirci bazı şeyleri önceden tahmin edebilir oldu. Buna en büyük örnek ise Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin her zaman haklı çıkması, tüm büyük bombaları onun patlaması vb. şeyler. Bu duruma daha fazla dayanamayan bir Şerbo izleyicisi Nilay karakteri için mahvolan senaryo temalı bir flood yaptı.
9. 1 Kasım Cuma günü 'Acil kayıp' olarak Müge Anlı'da aranmaya başlanan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün hakim karşısına çıktı. Müge Anlı, canlı yayında cani Mustafa Örün'e verilen cezayı açıkladı.
10. Survivor 2025 kadrosunda yer alan Yusuf Yıldız, 2023 yılında yarışmacılardan Asena'yı tehdit etmesiyle gündem oldu. Survivor 2023'te Asena'yı "Dişlerini sökeceğim" diyerek tehdit edip ceza alan Yusuf'un bu sene yine Survivor'a katılması seyircinin gözünden kaçmadı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem olunca biz de neler yaşanmıştı sizler için araştırdık.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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