Müge Anlı'nın Bakan'a Çağrısından Mide Bulandıran Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?