Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir Cinayetinde Meydana Gelen Son Gelişmeyi Duyurdu!

Uzun zamandır gizemini koruyan Mehmet Özdemir cinayeti Müge Anlı'da çözülmüştü. Kayınbiraderi Mehmet Genç, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Sır dolu olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar içerikte!