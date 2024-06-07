Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir Cinayetinde Meydana Gelen Son Gelişmeyi Duyurdu!
Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir Cinayetinde Meydana Gelen Son Gelişmeyi Duyurdu!
Uzun zamandır gizemini koruyan Mehmet Özdemir cinayeti Müge Anlı'da çözülmüştü. Kayınbiraderi Mehmet Genç, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Sır dolu olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk sahibi 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in uzun bir süre çözülmeyi beklemişti. Müge Anlı birkaç ay önce Özdemir'in hayatını kaybettiğini ve cesedinin çalılıklar arasında bulunduğunu açıklamıştı.
Uzun süre gizemini koruyan olayda Mehmet Özdemir'in eşi Meryem'in ve diğer aile üyelerinin sakinliği ve konuşmalarındaki tutarsızlıklar programda çok dikkat çekmişti.
Müge Anlı geçtiğimiz gün canlı yayında Mehmet Özdemir'in aile üyelerinden 8 kişinin gözaltına alındığını ve sorgulamalarının yapıldığını duyurmuştu. Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç ise kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eniştesini öldürdüğünü itiraf etmişti.
Uzun süre gündemden düşmeyen cinayetle ilgili Müge Anlı son dakika gelişmesini bugün izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı diğer aile üyelerinin de tutuklandığını canlı yayında duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın