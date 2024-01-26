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Mr. Beast'in Çekiliş Kazananlarından Biri Olan Mehmet Cemil Kemaloğlu Kimdir, Mesleği Ne?

Mr. Beast'in Çekiliş Kazananlarından Biri Olan Mehmet Cemil Kemaloğlu Kimdir, Mesleği Ne?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 19:41

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in yaptığı çekilişin kazananlarından birisi de Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu. Mehmet Cemil Kemaloğlu, Onedio'da İçerik Direktörü olarak görev almaktadır. Peki Mehmet Cemil Kemaloğlu kimdir?

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Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast, geçtiğimiz günlerde büyük bir çekiliş düzenledi.

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast, geçtiğimiz günlerde büyük bir çekiliş düzenledi.

Mr. Beast, X platformunda bir paylaşımını rt'leyen ve kendisini takip eden 10 kişiye toplamda 25 bin dolar vereceğini açıkladı. 72 saat içerisinde açıklanacak olan bu çekiliş, 26 Ocak Cuma günü açıklandı.

Mr. Beast, çekiliş sonuçlarını geçtiğimiz saatlerde açıkladı;

Mr. Beast, çekiliş sonuçlarını geçtiğimiz saatlerde açıkladı;
twitter.com

Çekilişin kazanan şanslı isimlerinden birisi de Mehmet Cemal Kemaloğlu oldu.

Peki Mehmet Cemil Kemaloğlu kimdir, mesleği nedir?

Peki Mehmet Cemil Kemaloğlu kimdir, mesleği nedir?

Mehmet Cemil Kemaloğlu, Onedio'da İçerik Direktörü olarak görev almaktadır. Kemaloğlu, yaklaşık 10 yıldır Onedio bünyesinde yer almaktadır.

Mehmet Cemil Kemaloğlu, Onedio'da mukbang videoları çekerek milyonlarca kişiye ulaşmıştır.

Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun Eğitim Hayatı

Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun Eğitim Hayatı

Mehmet Cemil Kemaloğlu, aslen Muşlu olup Konya'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 

2013 yılında lisans eğitimini tamamlayan Kemaloğlu, Teknik Resim Öğretmenliği mezunudur.

Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun Sosyal Medya Hesapları

Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun Sosyal Medya Hesapları

Aynı zamanda bir Twitch yayıncısı olan Kemaloğlu'nun sosyal medya hesapları ise aşağıdaki gibidir;

Twitch

Instagram

Twitter

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Mehmet Cemil Kemaloğlu, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Mehmet Cemil Kemaloğlu, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

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👇🏻
twitter.com
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