Motor Kazası Geçirdi, Sedyeden Zıplayıp Doktora Saldırdı
Motor Kazası Geçirdi, Sedyeden Zıplayıp Doktora Saldırdı
Motosiklet kazası geçirip Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Enes Mehmet Özkul ve bir akrabası acil serviste görevli doktor Orkun Işık'a tekme tokat saldırdı.
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Enes Mehmet Özkul 10 Mayıs günü motosikletiyle kaza geçirerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beraberinde bir akrabası da hastaneye gelmişti.
Acil Servis'te görevli doktor Orkun Işık müdahale etmeye çalıştığı sırada, yaralı haldeki Enes Mehmet Özkul'un hakaretlerine maruz kaldı. Devreye Enes Mehmet Özkul'un akrabaları da girdi.
Doktor ile hasta yakınları arasında muayene odasında başlayan boğuşma hastane koridoruna taştı. O ana kadar sedyede yatan Enes Mehmet Özkul da ayağa kalkarak doktora saldırdı, tekme attı.
O anlar kameralara yansıdı… Görüntülere EKOL TV ulaştı…
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