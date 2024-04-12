Motivasyonunuzu Artıracak 10 Ted Talks Konuşması
Motivasyonunuzu Artıracak 10 Ted Talks Konuşması
Kötü hissettiğin anlarda veya kafanın içinde çözemediğin durumlar olduğunda motivasyon senin için ilaç gibi gelir. Eğer canın sıkılırsa bu Ted Talks konuşmalarına bir göz at deriz çünkü eminiz ki sana çok iyi gelecek!
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1. Simon Sinek - Büyük liderler eyleme nasıl ilham verir?
2. Amy Cuddy - Beden diliniz kim olduğunuzu şekillendirebilir.
3. Brené Brown - Kırılganlığın gücü.
4. Elizabeth Gilbert - Ele avuca sığmayan yaratıcı dehanız.
5. Dan Pink - Motivasyon bilmecesi.
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6. Jill Bolte Taylor - Benim içgörüm.
7. Angela Lee Duckworth - Cesaret: Tutku ve azmin gücü.
8. Matt Cutts - 30 gün boyunca yeni bir şey deneyin.
9. Shawn Achor - Daha iyi çalışmanın mutlu sırrı.
10. Susan Cain - İçe dönüklerin gücü.
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