Miting Fotoğraflarından İnsanların Nereli Olduklarını Bulabilecek misin?

Bir insanın nereli olduğunu konuşmasından, hareketlerinden, dış görünüşünden anlamak ayrı bir uzmanlık istiyor. Biz de çeşitli siyasi partilerin ülkemizin dört bir yanında düzenlediği mitinglerden görüntüler bulduk. Peki bu mitinglere katılan insanlar nereli?