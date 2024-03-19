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Miting Fotoğraflarından İnsanların Nereli Olduklarını Bulabilecek misin?

Miting Fotoğraflarından İnsanların Nereli Olduklarını Bulabilecek misin?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.03.2024 - 12:01

Bir insanın nereli olduğunu konuşmasından, hareketlerinden, dış görünüşünden anlamak ayrı bir uzmanlık istiyor. Biz de çeşitli siyasi partilerin ülkemizin dört bir yanında düzenlediği mitinglerden görüntüler bulduk. Peki bu mitinglere katılan insanlar nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hangi şehir?

1. Hangi şehir?

2. Hangi şehir?

2. Hangi şehir?

3. Hangi şehir?

3. Hangi şehir?

4. Hangi şehir?

4. Hangi şehir?

5. Hangi şehir?

5. Hangi şehir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hangi şehir?

6. Hangi şehir?

7. Hangi şehir?

7. Hangi şehir?

8. Hangi şehir?

8. Hangi şehir?

9. Hangi şehir?

9. Hangi şehir?

10. Hangi şehir?

10. Hangi şehir?
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