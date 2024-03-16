Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jasminsuknan...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Her şey düzenliydi bu yüzden çok fazla bir kir beklemiyordum. Yatağı kaldırdığımda insan dışkısı karşımda duruyordu."
2. "Halıda büyük bir kan lekesi vardı. Bu neredeyse otuz yıl önceydi. Hala bunu düşünüyorum. Polisi aramadık, aramalıydık."
3. "Birisi yatak süngerinin altına salatalık koymuş. Kokunun nereden geldiğini anlamak için çok uğraştık."
4. "Televizyonun olduğu bir bölüm vardı. Orası komple fıstık ezmesiyle kaplıydı. Nasıl bir insan bunu yapabilir? Hala düşünüyorum."
5. "Arkladaşım otel odasını temizlerken çöp kutusunun hareket ettiğini fark etti. İçi böceklerle dolu olduğu için kıpırdıyordu."
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6. "Aynayı temizlerken arkasına da baktım. Kocaman bir delik olduğunu gördüm. Oradan diğer odadaki insanlar izlenebilirdi. Yöneticime söyledim ama aynayı geri koymamı ve kimseye bahsetmememi söylediler."
7. "Banyoya girdiğimde dehşete kapıldım. Adam küvete dışkısını yapmıştı ve ardından bunu küvete, lavaboya, fayanslara ve zemine sürmüştü."
8. "İçinde Latince semboller olan bir kitap buldum. Yatağın altında da kemik vardı."
9. "Adamın biri odaya giriş yaptıktan bir saat sonra acil işi çıktığını söyleyip, otelden ayrıldı. Başka bir misafire uygun olup olmadığına bakmak için odaya çıktım. Adam makyaj masasına, komodinlere, çalışma masasına, televizyonun her yerine idrarını yapmıştı."
10. "Bir misafir arabasını otelin içine doğru sürdü ve duvara çarparak banyoya zarar verdi. Sonra, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Neyse ki kameralarımız vardı ve onu yaparken gördük. Geri geldi ve 'duvara vursaydım zaten bilirdim' dedi."
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11. "Dövme sanatçısı bir misafirimiz vardı. Havlularımızı dövme işlerine götürür ve onları kan ve mürekkeple kaplı olarak geri getirirdi. Otelin politikasına göre, havluları ağartıp yeniden kullanmak zorundaydık."
12. "Birisi odadaki iki komodinden birini çaldı. Hala nasıl başardıklarını bilmiyoruz."
13. "Her zaman aynı odayı isteyen müşterimiz vardı. Bir gün bunun nedenini merak edip, tüm odayı aradık. Odaya sakladığı seks oyuncakları olan kutuyu bulduk."
14. "Bira odanın her yerine dökülmüştü. Her yerde kırık camlar vardı. Temizlik fazladan bir saat sürdü."
15. "Yüksek kaliteli bir otelde temizlik görevlisi olarak çalıştım. Bir doktor sık sık otelimizde kalırdı odasını temizlemem gerektiğinde, yerdeki dışkısının üzerine havlu serilmiş olurdu."
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