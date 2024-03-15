Canan Karatay Yine Dikkatleri Üzerine Çekti: "Bir Tane Bile Yemedim" Diyerek Uyardı
Canan Karatay Yine Dikkatleri Üzerine Çekti: "Bir Tane Bile Yemedim" Diyerek Uyardı
Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine sağlık gündemine bomba gibi düştü. 81 yaşındaki profesör, popüler besinler arasında yer alan ancak üzerine sıkılan gazın sağlığa zararlı olduğunu belirttiği kaju hakkında uyarılarda bulundu.
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Günümüzde sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte kuru yemişler sıkça tercih ediliyor.
Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'ın son uyarısı, bu lezzetli atıştırmalıkların içerisinde saklı tehlikelere işaret ediyor.
Ünlü profesör, bu zamana kadar bir tane bile kaju yemediğinin altını çizerek sevilen kuru yemiş hakkında yurt dışından gelen ürünlerin üzerine küf oluşmasını engellemek için bromür gazı sıkıldığını söyledi.
Yerel ve doğal ürünlere yönelmenin daha sağlıklı olduğuna değinen Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli.
Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim" dedi.
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Sağol teyzecim de zaten o dediklerini kaç kişi alabiliyor,çerez fiyatları altınla dövizle yarışıyor,bir çerez çay keyfimiz vardı onu da çaldılar,doymadılar d... Devamını Gör
Bu kadın bir mal yav buna kalsa hiçbişey yemeyelim
He teyze he sen onu ülkeye yönetenlere söylede bizlerde ona göre önlem alalım 🤔