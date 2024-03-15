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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 5. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 5. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü burada. 👇

İlk haftanın sonuna yaklaştık. 5. günün ilk menüsü şu şekilde:

  • Buğday çorbası

  • Tepsi kebabı

  • Labneli köz domates salatası

  • Fincan tatlısı

Buğday çorbası pek duyulmamış bir tarif.

Buğday çorbası pek duyulmamış bir tarif.

Malzemeleri az, yapılışı kolay çorba için ihtiyacınız olanlar şunlar:

  • 1 su bardağı buğday

  • 1 yumurta sarısı

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

  • Yarım limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 6 su bardağı su 

  • Tuz

  • 1 çay kaşığı nane

Bu çorbanın yapılışı oldukça basit.

1. Buğdayın akşamdan ıslatılmış olması gerekiyor. Bir gece önceden ıslatılan buğdayları haşlamak için tencereye alıyoruz.

2. Bir kasede terbiye için malzemeleri karıştırıyoruz. 

3. Kaynayan sudan bir kepçe alıp terbiyeyi çırpıyoruz. Çırptığımız terbiyeyi çorbaya döküyoruz. Bu sırada hızlıca karıştıralım. 

4. Bu süreçten sonra kaynayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tuzunu da bu aşamada ekleyebiliriz.

5. Bir yanda tereyağı eritip naneyi kızdıralım. Bu sosu çorbaya dökelim ve karıştırarak servise hazır hale getiriyoruz.

Tepsi kebabı, Antakya'ya özgü bir tarif.

Tepsi kebabı, Antakya'ya özgü bir tarif.

Kebap sevenleri kendine aşık edecek lezzet aslında düşündüğünüz kadar zor değil.

Önce malzemelerimize bakalım...

  • 500 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 domates

  • 7-8 dal maydanoz

  • 1 sivri biber

  • 1 kapya biber

  • 3 diş sarımsak

  • Tuz

Salçalı sos için;

  • 1 bardak su

  • 1.5 yemek kaşığı biber salçası

  • 1.5 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz - Karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

Üzeri için;

  • 1-2 domates

  • 1-2 biber

Malzemeler çok görünüyor ama aşaması az bir tarif bu.

1. Tepsi kebabının sebzelerini önce doğruyoruz.

2. Sonra kıyma dahil tüm kebap malzemelerini güzelce kaba alıp yoğuruyoruz. Bu kıymayı iyice yoğurmanız gerek.

3. Yuvarlak bir tepsiye kıymamızı yayıyoruz. Burada ellerinizle bastırarak düzleştirmelisiniz.

4. Kebabı tepsi içinde üçgen dilimlere bölelim. 

5. Bir başka yanda salçalarla suyu açalım ve sosumuzu hazırlayalım. Bu sosu kebabın üzerine döküyoruz.

6. Üzeri için ayırdığımız domates ve biberleri dörde bölüyoruz ve kebabın üzerine koyuyoruz. 

7. Hazırladığımız kebabı 220 derecede 30 dakika kadar pişirebiliriz.

Lavaşla servis edebileceğiniz kebap lezzetiyle baş döndürüyor. 🤤

Kebabın yanına daha hafif bir meze iyi olur diye düşündük. Labneyle köz domatesi buluşturan bu tarif çok lezzetli!

Kebabın yanına daha hafif bir meze iyi olur diye düşündük. Labneyle köz domatesi buluşturan bu tarif çok lezzetli!

Hemen malzemelerimize bakalım...

  • 15 çeri domates

  • 400 gram labne

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

Üzeri için;

  • Nar ekşisi

Bu meze hızlı hazırlanan mezelerden. 

1. İlk olarak domatesleri fırın tepsisine alıyoruz ve üzerine zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber ekleyip 190 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

2. Labneyle ezilmiş sarımsağı güzelce birleştirelim. İçine biraz tuz ekleyebiliriz. 

3. Artık servis tabağına alma vakti! Alta labne, üste domatesleri koyduk mu müthiş mezemiz hazır. Üzerine tercihe bağlı olarak nar ekşisi dökebilirsiniz.

Fincan tatlısı, hafif tatlıların başında geliyor.

Fincan tatlısı, hafif tatlıların başında geliyor.

Bu tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan sadece şunlar: 

  • 1 litre süt 

  • 1 su bardağından biraz az un

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1.5 su bardağı şeker

  • 1 paket vanilin

  • Hindistan cevizi

Şipşak hazırlanan tatlının adımları şöyle:

1. Derin bir tencereye sütü, unu ve şekeri ekliyoruz. Bunu ocakta karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim.

2. Muhallebi fokurdamaya başlayınca tereyağı ve vanilini ekliyoruz. Pişince ocaktan alalım.

3. Orta boy bir kahve fincanına muhallebileri koyuyoruz. Burada 2 parmak boşluk kalacak şekilde koymaya özen göstermelisiniz.

4. Muhallebi koyduğumuz fincanları buzdolabında 4-5 saat bekletelim. Soğuyunca fincandan yavaşça çıkarıyoruz.

5. Hindistan cevizini tabağa alalım. Her muhallebiyi güzelce Hindistan cevizine bulamalıyız. 

Bu tarif işte bu kadar basit!

2. menü ise şöyle:

  • Sebze çorbası

  • Tavuk tantuni

  • Portakallı roka salatası

  • Kedidili tiramisu

Farklı bir çorba arıyorsanız yüksük çorbasını deneyebilirsiniz.

Farklı bir çorba arıyorsanız yüksük çorbasını deneyebilirsiniz.

Mantı sevenler için bu çorba kaçırılmaz. Çorbanın malzemelerini merak ediyorsanız burada. 👇

  • 1 su bardağı dondurulmuş mantı

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 5 bardak su

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı nane

  • Tuz - Karabiber

Mantı çorbası diyebileceğimiz yüksük çorbası için adımlar şunlar:

1. Önce yağları tencereye alıyoruz. Üzerine salça ve naneyi ekleyelim. Biraz kavurduktan sonra sıra suyu eklemede.

2. Suyu ekledikten sonra nohutları da ekliyoruz. Sonra mantıları da ekleyelim.

3. Bu aşamada baharatları da ekleyebilirsiniz.

4. Mantı yumuşayana kadar pişiriyoruz. Mantılar pişti mi çorbanız hazır demektir.

Tavuk tantuninin sadece dışarıda yeneceğini mi sandınız?

Tavuk tantuninin sadece dışarıda yeneceğini mi sandınız?

Tavuk tantuniyi dışarıda yemek yerine evde en temiz ve lezzetli haliyle kendiniz hazırlayabilirsiniz. 

  • 250 gr tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz - Karabiber

Yanında yemek için;

  • 1 domates

  • 1 biber

  • 1 soğan

Peki bu tantuniyi yapmak kolay mı dersiniz, gelin bakalım...

1. İlk olarak tavuk göğsünü minik minik doğruyoruz. 

2. Tavamıza yağları alıp ısıtalım, sonra tavukları ekleyelim.

3. Bu tavuklar pişene kadar güzelce çeviriyoruz. Tavukların piştiğinden emin olduğumuzda baharatlarımızı damak tadına göre ekliyoruz.

4. Domates, biber ve soğanları yanında servis etmek için kesebiliriz.

İster lavaş ister ekmek arası yiyebileceğiniz tavuk tantuniyi tek başına yemeniz de mümkün.

Rokalı portakallı salatayı hiç denediniz mi?

Rokalı portakallı salatayı hiç denediniz mi?

Yeni ve değişik bir salata arıyorsanız bu salata tam size göre olabilir. Bu salata için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 demet roka

  • 1 portakal

  • 1 soğan (dilerseniz mor soğan da kullanabilirsiniz)

Sosu için;

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Limon suyu

1. Salatamızı hazırlamak için önce rokayı güzelce yıkamamız gerekiyor. Yıkadıktan sonra çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım.

2. Daha sonra portakalları küp küp keselim. 

3. Son olarak soğanları da yarım ay şeklinde kesiyoruz. Kestiklerimizin hepsini salata kasesinde karıştıralım.

4. Sosu hazırlarken malzemeleri damak tadınıza göre istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. 

Eee malzemeleri hazırladık, sosu da hazırladık. Geriye sadece birleştirmek kaldı. Salatanızı hazırlayın ve bu lezzete aşık olun! 😍

Tiramisunun en kolay hali kedidili tiramisu tatlı olarak bu menüye çok uyacak!

Tiramisunun en kolay hali kedidili tiramisu tatlı olarak bu menüye çok uyacak!

İtalyan tatlısı olan tiramisu İtalya'dan çok Türkiye'de seviliyor desek yalan olmaz sanki. 😅

Malzemelerimiz şunlar:

  • 1 paket kedidili

  • Islatmak için kahve

Kreması için;

  • 150 gr labne

  • 2.5 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 paket vanilin

Üzeri için;

  • Kakao

1. İlk hazırlamanız gereken krema. Krema için süt, un, şeker ve yumurta sarısını tencereye alıyoruz ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

2. Koyulaşmaya başladığında ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

3. İlk sıcağını atan kremaya labne ve vanilini ekliyoruz ve bir kere daha çırpıyoruz.

4. Kedidili bisküvilerinin her birini kahveye daldırıyoruz ve yumuşayana kadar kahvede tutuyoruz. 

5. Yumuşayan bisküvileri kabımıza bir sıra dizelim. Araya krema koyalım, tekrar bisküvi dizelim. En üste kakao serperek servis edebilirsiniz.

Kaşık kaşık yenerek iftarda bitecek lezzetten bir kere yapınca bir daha yapmak isteyeceksiniz, orası kesin!

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