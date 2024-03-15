'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 5. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Kebap sevenleri kendine aşık edecek lezzet aslında düşündüğünüz kadar zor değil.

Önce malzemelerimize bakalım...

500 gr kıyma

1 soğan

1 domates

7-8 dal maydanoz

1 sivri biber

1 kapya biber

3 diş sarımsak

Tuz

Salçalı sos için;

1 bardak su

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1.5 yemek kaşığı domates salçası

Tuz - Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Üzeri için;

1-2 domates

1-2 biber

Malzemeler çok görünüyor ama aşaması az bir tarif bu.

1. Tepsi kebabının sebzelerini önce doğruyoruz.

2. Sonra kıyma dahil tüm kebap malzemelerini güzelce kaba alıp yoğuruyoruz. Bu kıymayı iyice yoğurmanız gerek.

3. Yuvarlak bir tepsiye kıymamızı yayıyoruz. Burada ellerinizle bastırarak düzleştirmelisiniz.

4. Kebabı tepsi içinde üçgen dilimlere bölelim.

5. Bir başka yanda salçalarla suyu açalım ve sosumuzu hazırlayalım. Bu sosu kebabın üzerine döküyoruz.

6. Üzeri için ayırdığımız domates ve biberleri dörde bölüyoruz ve kebabın üzerine koyuyoruz.

7. Hazırladığımız kebabı 220 derecede 30 dakika kadar pişirebiliriz.

Lavaşla servis edebileceğiniz kebap lezzetiyle baş döndürüyor. 🤤