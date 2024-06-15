Millilere Tam Destek! Filenin Sultanlarının Aldığı 12 Önemli Galibiyet
Millilere Tam Destek! Filenin Sultanlarının Aldığı 12 Önemli Galibiyet
Filenin Sultanlarının başarıları bir türlü bitmiyor. İşte milli takımımızın yıllar içerisinde kazandığı en önemli galibiyetlere bir göz atalım!
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1. 2013 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
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2. 2014 FIVB Dünya Şampiyonası Üçüncülüğü
3. 2015 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
4. 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
5. 2019 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
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6. 2019 Voleybol Dünya Kupası Şampiyonluğu
7. 2022 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
8. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali
9. 2023 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği
10. 2023 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
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