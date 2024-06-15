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Millilere Tam Destek! Filenin Sultanlarının Aldığı 12 Önemli Galibiyet

etiket Millilere Tam Destek! Filenin Sultanlarının Aldığı 12 Önemli Galibiyet

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:31

Filenin Sultanlarının başarıları bir türlü bitmiyor. İşte milli takımımızın yıllar içerisinde kazandığı en önemli galibiyetlere bir göz atalım!

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1. 2013 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

1. 2013 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

Filenin Sultanları, 2013 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihindeki ilk Avrupa madalyasını elde etti. Bu başarı, Türk voleybolu için bir dönüm noktası oldu.

2. 2014 FIVB Dünya Şampiyonası Üçüncülüğü

2. 2014 FIVB Dünya Şampiyonası Üçüncülüğü

Filenin Sultanları, 2014 yılında İtalya'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihindeki ilk dünya madalyasını kazandı. Bu başarı, Filenin Sultanlarının dünya voleybolundaki yerini sağlamlaştırdı.

3. 2015 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

3. 2015 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

Filenin Sultanları, 2015 yılında Hollanda ve Belçika'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya kazandı. Bu turnuvada Filenin Sultanları, finalde oynayarak Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen Türk milli takımı olma unvanını da kazandı.

4. 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

4. 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
minio.yalispor.com.tr

2017'de Hırvatistan ve Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez madalya kazanan ilk Türk milli takımı oldu.

5. 2019 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

5. 2019 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

2019 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı yenerek tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Bu başarı, Türk spor tarihinde büyük bir yankı uyandırdı.

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6. 2019 Voleybol Dünya Kupası Şampiyonluğu

6. 2019 Voleybol Dünya Kupası Şampiyonluğu

2019'da Japonya'da düzenlenen Voleybol Dünya Kupası'nda finalde Brezilya'yı yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası Şampiyonluğu'nu kazandı.

7. 2022 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

7. 2022 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2022 yılında Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

8. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali

8. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali

ilenin Sultanları, 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek Voleybol Milletler Ligi'nde finalde galip geldi.

9. 2023 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

9. 2023 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2023 yılında Türkiye'de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilerek gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları ikinci oldu.

10. 2023 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

10. 2023 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

2023'te Almanya, Macaristan ve Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı yenerek tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı.

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11. 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri

11. 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri

2024 Olimpiyat Oyunları elemeleri kapsamında oynadığı tüm maçları kazanarak olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Bu başarı, Filenin Sultanlarının olimpiyatlarda üst üste üçüncü kez yer alacağı anlamına geliyor.

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