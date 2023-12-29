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Milli Takım Döneminde Eleştirilere Maruz Kalan Hande Baladın O Anları Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı

Milli Takım Döneminde Eleştirilere Maruz Kalan Hande Baladın O Anları Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 09:46

Voleybolun zirvesindeki isimlerden biri olan, Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın, Oksijen TV'de verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

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26 yaşındaki başarılı voleybolcu, geçtiğimiz aylarda Mustafa N. isimli bir şahıs tarafından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit dolu mesajlar almıştı.

26 yaşındaki başarılı voleybolcu, geçtiğimiz aylarda Mustafa N. isimli bir şahıs tarafından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit dolu mesajlar almıştı.

Taciz mesajlarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs hakkında 'zincirleme silahla tehdit' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası alması talep edilmişti. Ancak, Mustafa N. hakim karşısına çıktığında 'Bipolar hastasıyım, pişmanım, özür diliyorum' demiş ve tahliye kararı çıkmıştı.

O günden bu yana zorlu bir süreç yaşasa da performansını üst seviyede tutarak dikkat çeken Baladın, son olarak Oksijen TV'ye röportaj verdi.

O günden bu yana zorlu bir süreç yaşasa da performansını üst seviyede tutarak dikkat çeken Baladın, son olarak Oksijen TV'ye röportaj verdi.

Milli sporcu, 'Ben milli duyguları çok yüksek bir karaktere sahibim' derken bu yaz üç turnuvada şampiyonluğa ulaştığımız anlara değindi. Başarılı smaçör, 'Özellikle milli takımla kazandığımız maçlardan sonra o kadar fazla bu tarzda yorum aldık ki....Ben her böyle duyduğumda ağlayasım geliyordu. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüylerim bir anda diken diken oluyor.' dedi.

"Peki en çok kim gurur duysun istiyorsun?" sorusunda duygulandı.

"Peki en çok kim gurur duysun istiyorsun?" sorusunda duygulandı.

Sorulan soruya aile cevabını veren Baladın, bu yanıtının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda sahaya çıktığı anlar hakkında konuştu. Turnuva döneminde sosyal medyanın etkisiyle sert eleştirilere maruz kalan voleybolcu, 'Ama oradaki aslında belki altında farklı durumlar olabilir. Zor bir süreç geçirmiştim ben milli takımda. Milli takımın başında daha doğrusu.' diyerek o dönemden bahsetti. Baladın, daha sonrasında ise duygulandı ve konuşmaya devam edemedi.

İşte o anlar ve sosyal medyadan gelen yorumlar 👇

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