Milli Takım Döneminde Eleştirilere Maruz Kalan Hande Baladın O Anları Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı

Milli sporcu, 'Ben milli duyguları çok yüksek bir karaktere sahibim' derken bu yaz üç turnuvada şampiyonluğa ulaştığımız anlara değindi. Başarılı smaçör, 'Özellikle milli takımla kazandığımız maçlardan sonra o kadar fazla bu tarzda yorum aldık ki....Ben her böyle duyduğumda ağlayasım geliyordu. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüylerim bir anda diken diken oluyor.' dedi.