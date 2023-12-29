Milli Takım Döneminde Eleştirilere Maruz Kalan Hande Baladın O Anları Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı
Milli Takım Döneminde Eleştirilere Maruz Kalan Hande Baladın O Anları Konuşurken Gözyaşlarını Tutamadı
Voleybolun zirvesindeki isimlerden biri olan, Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın, Oksijen TV'de verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.
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26 yaşındaki başarılı voleybolcu, geçtiğimiz aylarda Mustafa N. isimli bir şahıs tarafından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit dolu mesajlar almıştı.
O günden bu yana zorlu bir süreç yaşasa da performansını üst seviyede tutarak dikkat çeken Baladın, son olarak Oksijen TV'ye röportaj verdi.
"Peki en çok kim gurur duysun istiyorsun?" sorusunda duygulandı.
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