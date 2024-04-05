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Mezesiz Yapamayanlara: Kajun Baharatlı Labneli Yoğurtlu Havuç Salatası Tarifi!

etiket Mezesiz Yapamayanlara: Kajun Baharatlı Labneli Yoğurtlu Havuç Salatası Tarifi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:31

Hızlı bir meze mi yapman lazım? İşte tam da böyle durumlarda kurtarıcı bir tarifim var: Kajun baharatlı labneli yoğurtlu havuç salatası! Bu tarif gerçekten kolay ve hızlı, malzemeleri de fazla değil.

Hazırsak, birlikte mutfağa girip lezzetli tarifimize göz atalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kajun Baharatlı Labneli Yoğurtlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

Kajun Baharatlı Labneli Yoğurtlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 3 adet havuç

  • 2 yemek kaşığı İçim Kajun Baharatlı Labne

  • 1 küçük kase yoğurt

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz

  • Dereotu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. İlk olarak, havuçları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra havuçları rendeleyerek bir kaseye alın.

2. Rendelediğiniz havuçların üzerine İçim Kajun Baharatlı Labne ekleyin. İçim Kajun Baharatlı  Labne, havuçlarınıza harika bir lezzet katacaktır.

3. Ardından, yoğurdu havuç ve labne karışımına ilave edin. Yoğurt, salatanın kıvamını yumuşak ve kremamsı yapacak.

4. Şimdi sarımsağı rendeleyerek yoğurtlu karışıma ekleyin.

5. Karışıma ince çekilmiş cevizi ekleyin.

6. Son olarak, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek tüm malzemeleri birleştirin.

7. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerini dereotu ve birkaç ceviz ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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