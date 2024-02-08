Metroda Taciz Edildiğini Gözyaşları İçinde Anlatan Genç Kıza Metro İstanbul Yetkilileri Ulaştı
Metroda Taciz Edildiğini Gözyaşları İçinde Anlatan Genç Kıza Metro İstanbul Yetkilileri Ulaştı
Geçtiğimiz gün TikTok'ta gözyaşları içinde metroda yaşadığı korkunç olayı anlatan Şükran isimli kullanıcının videosu tüm sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Metrodaki bir yolcunun kendisini taciz ettiğini ve bağırarak tehdit ettiğini anlatan Şükran, Twitter üzerinden yetkililerin kendisine ulaştığını paylaştı.
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TikTok kullanmıyorsanız bile geçtiğimiz gün tüm sosyal medyayı ayağa kaldıran bu videoyu görmüşsünüzdür.
Metroda bir adamın önce kendisine temas ettiğini, ardından bağırarak korkuttuğunu ve "Dua et kadınsın, yoksa seni gasp ederdim" dediğini gözyaşları içinde anlatan genç kız, korkusundan yolunu değiştirdiğinden bahsetmişti.
Böyle bir durumda kimsenin ona destek olmadığını fakat onlara kızmadığını da söylemişti.
Yaşadığı olayın ardından Twitter'dan "Türkiye'de kadını geçtim, insan olmak bile zor" paylaşımında bulundu.
Ardından videosuna gelen çirkin yorumları da gözler önüne serdi.
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Videosu sosyal medyada diğer kadınların da sesi olduğu için tanınmaya başlayan genç kız, "metroda herkes yüzüme bakıyordu." dedi.
Ardından Metro İstanbul'un kendisine ulaştığını ve gereğinin yapılması için harekete geçileceğini duyurdu.
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