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Metroda Taciz Edildiğini Gözyaşları İçinde Anlatan Genç Kıza Metro İstanbul Yetkilileri Ulaştı

Metroda Taciz Edildiğini Gözyaşları İçinde Anlatan Genç Kıza Metro İstanbul Yetkilileri Ulaştı

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 11:21 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 11:36

Geçtiğimiz gün TikTok'ta gözyaşları içinde metroda yaşadığı korkunç olayı anlatan Şükran isimli kullanıcının videosu tüm sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Metrodaki bir yolcunun kendisini taciz ettiğini ve bağırarak tehdit ettiğini anlatan Şükran, Twitter üzerinden yetkililerin kendisine ulaştığını paylaştı.

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TikTok kullanmıyorsanız bile geçtiğimiz gün tüm sosyal medyayı ayağa kaldıran bu videoyu görmüşsünüzdür.

TikTok kullanmıyorsanız bile geçtiğimiz gün tüm sosyal medyayı ayağa kaldıran bu videoyu görmüşsünüzdür.

TikTok'ta 'sukdlin' isimli kullanıcı adına sahip olan genç bir kız, metrodan inmesinin ardından yaşadığı travmatik olayı gözyaşları içinde anlatarak 'Başınıza böyle bir şey geldiğinde kimse yanınızda olmuyor' demişti.

Metroda bir adamın önce kendisine temas ettiğini, ardından bağırarak korkuttuğunu ve "Dua et kadınsın, yoksa seni gasp ederdim" dediğini gözyaşları içinde anlatan genç kız, korkusundan yolunu değiştirdiğinden bahsetmişti.

Metroda bir adamın önce kendisine temas ettiğini, ardından bağırarak korkuttuğunu ve "Dua et kadınsın, yoksa seni gasp ederdim" dediğini gözyaşları içinde anlatan genç kız, korkusundan yolunu değiştirdiğinden bahsetmişti.

Kendisini rahatsız eden ve korkutan adamın babası ile birlikte ona bağırmaya devam ettiğini, durumdan kurtulmak için arkadaşını aradığını söyleyen genç kız herkesi ayağa kaldırmıştı. Adamın kendisiyle aynı durakta ineceğini görünce yolunu uzattığını söylemişti.

Böyle bir durumda kimsenin ona destek olmadığını fakat onlara kızmadığını da söylemişti.

Gelen tepkileri ve kadınların yaşadıklarını burada paylaşmıştık:

Yaşadığı olayın ardından Twitter'dan "Türkiye'de kadını geçtim, insan olmak bile zor" paylaşımında bulundu.

Yaşadığı olayın ardından Twitter'dan "Türkiye'de kadını geçtim, insan olmak bile zor" paylaşımında bulundu.
twitter.com

'Oradaki insanların karışmamasına zerre bir şey söylemiyorum, çünkü yaşanan olaylar malum. O anki korkumla sadece bir sese ihtiyaç duydum ama atlattım neyse ki.'

Ardından videosuna gelen çirkin yorumları da gözler önüne serdi.

Ardından videosuna gelen çirkin yorumları da gözler önüne serdi.
twitter.com

Yazık gerçekten.

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Videosu sosyal medyada diğer kadınların da sesi olduğu için tanınmaya başlayan genç kız, "metroda herkes yüzüme bakıyordu." dedi.

Videosu sosyal medyada diğer kadınların da sesi olduğu için tanınmaya başlayan genç kız, "metroda herkes yüzüme bakıyordu." dedi.
twitter.com

Ardından Metro İstanbul'un kendisine ulaştığını ve gereğinin yapılması için harekete geçileceğini duyurdu.

Ardından Metro İstanbul'un kendisine ulaştığını ve gereğinin yapılması için harekete geçileceğini duyurdu.
twitter.com

Umarız bir daha böyle şeyler görmeyiz...

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