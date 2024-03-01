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Metrelerce Kuyruk Oluştu! Hapishanede Hayatını Kaybeden Aleksey Navalny'nin Cenaze Töreni Gerçekleşti

Metrelerce Kuyruk Oluştu! Hapishanede Hayatını Kaybeden Aleksey Navalny'nin Cenaze Töreni Gerçekleşti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.03.2024 - 16:26

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği açıklanan Aleksey Navalny'nin cenaze töreni bugün Moskova'da gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Detaylar...👇

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Geçtiğimiz haftalarda, Putin'in en büyük rakibi Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Geçtiğimiz haftalarda, Putin'in en büyük rakibi Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Kremlin, yaptığı açıklamada aşırılık suçundan 19 yıllık hapis cezası alan muhalif liderin ölümüyle ilgili bağlantılarının olmadığı söylenmişti.

Kremlin, yaptığı açıklamada aşırılık suçundan 19 yıllık hapis cezası alan muhalif liderin ölümüyle ilgili bağlantılarının olmadığı söylenmişti.

Muhalif liderin bugün düzenlenen cenaze töreni için yüzlerce kişi Moskova'ya geldi.

Muhalif liderin bugün düzenlenen cenaze töreni için yüzlerce kişi Moskova'ya geldi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde, yüzlerce kişi Navalny'yi görmek için naaşının getirildiği kilisede kuyruk oluşturdu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde, yüzlerce kişi Navalny'yi görmek için naaşının getirildiği kilisede kuyruk oluşturdu.

Cenaze törenine ait görüntüleri sizin için bırakalım.👇

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