Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den İstanbul İçin Yeni Kar Uyarısı: “Her Yer Bembeyaz Olacak”
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den İstanbul İçin Yeni Kar Uyarısı: “Her Yer Bembeyaz Olacak”
Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/galer...
İstanbul'da birkaç gün boyunca etkisini gösteren kar, yerini sağanak yağışa bırakmıştı. Hava sıcaklıklarının da artmaya başlamasıyla 'kış bitti mi?' soruları akıllara gelirken Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den yeni uyarılar geldi.
İstanbul için bir kez daha kar yağışı uyarısı yapan Orhan Şen “Her yer bembeyaz olacak, en az 15 cm kar yapar” dedi.
İşte detaylar…
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen İstanbul hava durumu için önemli açıklamalarda bulundu.
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Şen, "İstanbul'u kar artık terk ediyor. Bundan sonra bu karların erimesiyle birlikte yollarda çamur olabilir. Önümüzdeki 2-3 gün kar yok. Hatta sıcaklık 3-4 derece artacak" dedi.
"Kar İstanbul'da bitmeyecek" diyen Orhan Şen, "Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek" açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Şen, "Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar 15 cm kar yapar." dedi.
Hafta sonu İstanbul'da görülecek hava şartlarına ilişkin de konuşan Şen, "İstanbul'da sıcak hava 12 dereceye kadar çıkacak" ifadesini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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