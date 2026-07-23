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Meteoroloji Uyardı, Şiddetli Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Göz Gözü Görmedi!

Meteoroloji Uyardı, Şiddetli Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Göz Gözü Görmedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 07:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına, megakentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde binaların çatıları söküldü, devrilen ağaçlar araçlara hasar verdi ve oluşan toz bulutları nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşandı.

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İstanbul, Meteorolojinin günler öncesinden dikkat çektiği olumsuz hava koşullarının etkisi altına girdi.

Gün içinde aniden şiddetini artıran rüzgar ve fırtına, kentin hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki birçok noktasında günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte yükselen toz bulutları ve savrulan parçalar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken peş peşe hasar ihbarlarının gelmesine neden oldu.

Olumsuz hava şartlarının en belirgin hissedildiği alanlardan biri kent trafiği ve toplu yaşam alanları oldu. Sarıyer, Küçükçekmece, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sefaköy ve Büyükçekmece hatlarında etkili olan toz bulutları görüş mesafesini belirgin şekilde düşürdü. Yüksek katlı yapıların üst kısımları gözden kaybolurken, sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Ümraniye çevresinde ise şiddetli rüzgara hafif yağış eşlik ederken, yayalar ve motosiklet sürücüleri yolda dengede durmakta zorlandı. Sahil şeridinde de benzer görüntüler kaydedildi; Beykoz Burunbahçe’de denize girenler fırtınanın başlamasıyla kıyıdan uzaklaşmak zorunda kalırken, sahil esnafı oluşan kum fırtınası sebebiyle zor durumda kaldı.

Fırtınanın yarattığı tahribat ilçeler bazında yerleşim yerlerine de yansıdı.

Fatih Laleli’de devrilen bir ağaç caddeyi trafiğe kapatırken, Bahçelievler Çavuşpaşa’da yıkılan bir başka ağaç park halindeki bir otomobil ile motosiklette maddi hasar oluşturdu. Zeytinburnu ve Esenler’de binaların çatıları rüzgarın şiddetine dayanamayarak uçtu veya çöktü. Bahçelievler ve Beyoğlu’nda çatılardan kopan yapı malzemeleri sokaklara savrulurken, Esenyurt’taki bir sitede de binaların dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olayların ardından itfaiye, emniyet ve belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. İhbar gelen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, devrilen ağaçları ve savrulan çatı parçalarını temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı. Kent genelinde saha ekiplerinin tehlike arz eden alanlardaki güvenlik önlemleri ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Florya'da bir ağaç, şiddetli rüzgara dayanamadı ve kökünden devrilerek yolu ulaşıma kapattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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