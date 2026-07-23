Meteoroloji Uyardı, Şiddetli Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Göz Gözü Görmedi!

Gün içinde aniden şiddetini artıran rüzgar ve fırtına, kentin hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki birçok noktasında günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte yükselen toz bulutları ve savrulan parçalar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken peş peşe hasar ihbarlarının gelmesine neden oldu.

Olumsuz hava şartlarının en belirgin hissedildiği alanlardan biri kent trafiği ve toplu yaşam alanları oldu. Sarıyer, Küçükçekmece, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sefaköy ve Büyükçekmece hatlarında etkili olan toz bulutları görüş mesafesini belirgin şekilde düşürdü. Yüksek katlı yapıların üst kısımları gözden kaybolurken, sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti. Ümraniye çevresinde ise şiddetli rüzgara hafif yağış eşlik ederken, yayalar ve motosiklet sürücüleri yolda dengede durmakta zorlandı. Sahil şeridinde de benzer görüntüler kaydedildi; Beykoz Burunbahçe’de denize girenler fırtınanın başlamasıyla kıyıdan uzaklaşmak zorunda kalırken, sahil esnafı oluşan kum fırtınası sebebiyle zor durumda kaldı.