Meteoroloji Uyardı, Şiddetli Fırtına İstanbul’u Vurdu: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Göz Gözü Görmedi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına, megakentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde binaların çatıları söküldü, devrilen ağaçlar araçlara hasar verdi ve oluşan toz bulutları nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşandı.
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İstanbul, Meteorolojinin günler öncesinden dikkat çektiği olumsuz hava koşullarının etkisi altına girdi.
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Fırtınanın yarattığı tahribat ilçeler bazında yerleşim yerlerine de yansıdı.
Florya'da bir ağaç, şiddetli rüzgara dayanamadı ve kökünden devrilerek yolu ulaşıma kapattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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