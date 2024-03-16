Meteoroloji 5 Bölgede Sağanak Yağış ve Kar Uyarısında Bulundu! Peki Bugün İstanbul'da Yağış Var mı?

Son verilere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacağını öngörüyor. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak İç Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgeler, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bitlis ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ayrıca, Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde toz taşınımı olabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle alerjisi olan kişiler için sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte, MGM tarafından yapılan uyarılar 👇