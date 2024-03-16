Meteoroloji 5 Bölgede Sağanak Yağış ve Kar Uyarısında Bulundu! Peki Bugün İstanbul'da Yağış Var mı?
Meteoroloji 5 Bölgede Sağanak Yağış ve Kar Uyarısında Bulundu! Peki Bugün İstanbul'da Yağış Var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağışlı bir hafta sonu için uyardı. Cumartesi günü ülkemizin 5 bölgesinde hakim olması beklenen yağışlı hava Pazar günü yerini parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakabilir. Marmara'nın doğusu da dahil 5 bölgede devam edecek yağışlar için Meteoroloji'den uyarı da geldi. Peki, 16 Mart Cumartesi günü hava nasıl olacak? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İşte, detaylar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde, 5 bölgede sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Peki, Bugün Hava Nasıl Olacak?
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Çığ Tehlikesi Uyarısı
Toz Taşınımı Uyarısı
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16 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl?
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