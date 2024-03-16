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Meteoroloji 5 Bölgede Sağanak Yağış ve Kar Uyarısında Bulundu! Peki Bugün İstanbul'da Yağış Var mı?

Meteoroloji 5 Bölgede Sağanak Yağış ve Kar Uyarısında Bulundu! Peki Bugün İstanbul'da Yağış Var mı?

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.03.2024 - 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağışlı bir hafta sonu için uyardı. Cumartesi günü ülkemizin 5 bölgesinde hakim olması beklenen yağışlı hava Pazar günü yerini parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakabilir. Marmara'nın doğusu da dahil 5 bölgede devam edecek yağışlar için Meteoroloji'den uyarı da geldi. Peki, 16 Mart Cumartesi günü hava nasıl olacak? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 

İşte, detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde, 5 bölgede sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde, 5 bölgede sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlar ise hızını artıyor. Gün içinde özellikle de öğle saatlerinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğu kesimleri ve Marmara'nın doğusunda yağış bekleniyor.

Peki, Bugün Hava Nasıl Olacak?

Peki, Bugün Hava Nasıl Olacak?

Son verilere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacağını öngörüyor. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak İç Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgeler, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bitlis ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde toz taşınımı olabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle alerjisi olan kişiler için sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte, MGM tarafından yapılan uyarılar 👇

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların kuvvetini artırdığı Bitlis ve Siirt çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu konuda vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediliyor.

Toz Taşınımı Uyarısı

Toz Taşınımı Uyarısı

Afrika'dan gelen toz taşınımı devam ediyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinde toz taşınımının yaratabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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16 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl?

16 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl?

Yurt geneline hakim olan yağışlı havanın İstanbul'a hakim olması beklenmiyor. İstanbul ve İzmir'de bugün, parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul'da yağmur bekleniyor. 

Başkent Ankara'da ise yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor. Ankara, Cumartesi günü yağışlı bir sabaha uyanırken akşam saatlerinde yağışların duracağı ve hafta sonunu parçalı bulutlu tamamlayacağı öngörülüyor.

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