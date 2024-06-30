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Mete Han Tahta Çıktı! 24 - 30 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Mete Han Tahta Çıktı! 24 - 30 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 18:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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İngiltere Kralı VI. Henry, Prens William da dahil olmak üzere İngiltere'nin en elit isimlerinin gittiği Eton Koleji'ni kurdu.

İngiltere Kralı VI. Henry, Prens William da dahil olmak üzere İngiltere'nin en elit isimlerinin gittiği Eton Koleji'ni kurdu.

24 Haziran 1441.

Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.

Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.

25 Haziran 1923.

İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

26 Haziran 1870.

Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıktı.

Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıktı.

27 Haziran MÖ 209.

I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

28 Haziran 1919.

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Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

29 Haziran 1939.

Dünyada ilk kez İngiltere’de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.

Dünyada ilk kez İngiltere’de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.

30 Haziran 1936.

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