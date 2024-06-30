Mete Han Tahta Çıktı! 24 - 30 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Mete Han Tahta Çıktı! 24 - 30 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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İngiltere Kralı VI. Henry, Prens William da dahil olmak üzere İngiltere'nin en elit isimlerinin gittiği Eton Koleji'ni kurdu.
Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.
İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.
Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıktı.
I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.
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Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.
Dünyada ilk kez İngiltere’de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.
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