Amasya Genelgesi Yayımlandı! 10 - 23 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Amasya Genelgesi Yayımlandı! 10 - 23 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.
Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.
Truva Savaşı sırasında Truva yağmalanıp yakıldı.
İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
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Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
Benjamin Franklin, uçurtma deneyi ile yıldırımın elektrik akımı olduğunu ispatladı.
Ford Motor Şirketi kuruldu.
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Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi.
Özgürlük Heykeli, New York Limanı'na ulaştı.
Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.
Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.
Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.
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Amasya Genelgesi yayınlandı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.
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