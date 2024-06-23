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Amasya Genelgesi Yayımlandı! 10 - 23 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Amasya Genelgesi Yayımlandı! 10 - 23 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 09:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

Telsizle ilk "S.O.S." sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.
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10 Haziran 1909.

Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.
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10 Haziran 1916.

Truva Savaşı sırasında Truva yağmalanıp yakıldı.

Truva Savaşı sırasında Truva yağmalanıp yakıldı.
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11 Haziran MÖ 1184.

İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.

İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.
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11 Haziran 1509.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
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12 Haziran 1550.

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Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.

Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
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12 Haziran 1826.

Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
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13 Haziran 1550.

Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
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14 Haziran 1839.

Benjamin Franklin, uçurtma deneyi ile yıldırımın elektrik akımı olduğunu ispatladı.

Benjamin Franklin, uçurtma deneyi ile yıldırımın elektrik akımı olduğunu ispatladı.
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15 Haziran 1752.

Ford Motor Şirketi kuruldu.

Ford Motor Şirketi kuruldu.
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16 Haziran 1903.

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Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi.

Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi.

18 Haziran 1815.

Özgürlük Heykeli, New York Limanı'na ulaştı.

Özgürlük Heykeli, New York Limanı'na ulaştı.

17 Haziran 1885.

Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

19 Haziran 1097.

Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

20 Haziran 404.

Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

21 Haziran 1908.

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Amasya Genelgesi yayınlandı.

Amasya Genelgesi yayınlandı.

22 Haziran 1919.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

23 Haziran 1894.

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