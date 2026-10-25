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Metal Tarihindeki Bu İlkler Kime Ait?

etiket Metal Tarihindeki Bu İlkler Kime Ait?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
25.10.2026 - 22:01 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 22:05
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Metal müzik tarihine damga vuran gruplar ve müzisyenler, yalnızca şarkılarıyla değil, yaptıkları yeniliklerle de bu müziğin yönünü değiştirdi. Peki bu ilkleri kimin gerçekleştirdiğini ne kadar iyi biliyorsun? Bakalım metal tarihine ne kadar hakimsin! 🤘

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1. Heavy metalin ilk albümü kabul edilen albüm kime ait?

2. “Black Metal” albümüyle türe adını veren grup hangisidir?

3. İskandinav black metalinin gelişiminde büyük rol oynayan, 1984 tarihli ilk albümüyle öne çıkan grup hangisidir?

4. “Scream Bloody Gore” albümüyle death metalin öncülerinden kabul edilen grup hangisidir?

5. Depresif Black Metal (DSBM) tarzındaki acı dolu "çığlık" vokal stilini metal tarihine ilk getiren kült grup hangisidir?

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6. Grammy tarihinde ilk kez hangi metal grubu “Best Metal Performance” ödülünü kazandı?

7. NWOBHM hareketinin en önemli öncülerinden biri hangisidir?

Metal tarihini biraz daha karıştırman lazım!

Metal müziği seviyor olabilirsin ama işin tarihine gelince bazı detaylar gözünden kaçmış gibi görünüyor. Aslında bu çok normal; yıllar içinde o kadar çok grup, albüm ve yenilik ortaya çıktı ki hepsini akılda tutmak kolay değil. Biraz eski albümlere ve metalin gelişimini anlatan belgesellere göz atarak eksiklerini tamamlayabilirsin. Üstelik bu sırada daha önce keşfetmediğin gruplarla da tanışabilirsin.

Fena değilsin!

Metal dünyasında yaşanan önemli gelişmelerin çoğunu biliyorsun. Bazı sorularda yanılmış olsan da türün geçmişine dair bir fikrin olduğu belli. Tabii metal tarihi yalnızca gruplardan ve albümlerden ibaret değil; müziğin gelişimini değiştiren pek çok olay da var. Biraz daha araştırmayla bugün bildiklerinin üzerine yenilerini ekleyebilirsin. Belli ki bu müzik senin için sadece dinleyip geçmekten ibaret değil!

Metal tarihi konusunda ders verebilirsin!

Soruların büyük bölümünü doğru cevapladıysan metal tarihine gerçekten meraklısın demektir. Üstelik burada yalnızca grup isimlerini değil, müziğin gelişimini etkileyen önemli olayları da bilmek gerekiyordu. Bu kadar çok doğru cevap çıkardıysan yıllardır dinlediğin grupların geçmişini de araştırıyor olabilirsin. Kısacası, metal dünyasında yaşanan ilkleri takip etmek konusunda oldukça iyisin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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