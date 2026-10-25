Metal Tarihindeki Bu İlkler Kime Ait?
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Metal müzik tarihine damga vuran gruplar ve müzisyenler, yalnızca şarkılarıyla değil, yaptıkları yeniliklerle de bu müziğin yönünü değiştirdi. Peki bu ilkleri kimin gerçekleştirdiğini ne kadar iyi biliyorsun? Bakalım metal tarihine ne kadar hakimsin! 🤘
1. Heavy metalin ilk albümü kabul edilen albüm kime ait?
2. “Black Metal” albümüyle türe adını veren grup hangisidir?
3. İskandinav black metalinin gelişiminde büyük rol oynayan, 1984 tarihli ilk albümüyle öne çıkan grup hangisidir?
4. “Scream Bloody Gore” albümüyle death metalin öncülerinden kabul edilen grup hangisidir?
5. Depresif Black Metal (DSBM) tarzındaki acı dolu "çığlık" vokal stilini metal tarihine ilk getiren kült grup hangisidir?
6. Grammy tarihinde ilk kez hangi metal grubu “Best Metal Performance” ödülünü kazandı?
7. NWOBHM hareketinin en önemli öncülerinden biri hangisidir?
Metal tarihini biraz daha karıştırman lazım!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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