Metal Tarihindeki Bu İlkler Kime Ait?

Metal dünyasında yaşanan önemli gelişmelerin çoğunu biliyorsun. Bazı sorularda yanılmış olsan da türün geçmişine dair bir fikrin olduğu belli. Tabii metal tarihi yalnızca gruplardan ve albümlerden ibaret değil; müziğin gelişimini değiştiren pek çok olay da var. Biraz daha araştırmayla bugün bildiklerinin üzerine yenilerini ekleyebilirsin. Belli ki bu müzik senin için sadece dinleyip geçmekten ibaret değil!