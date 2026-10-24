Metal Dünyasındaki Bu Lakapların Sahibi Kim?

Bazı lakaplar tanıdık gelmiş olabilir ama belli ki metal dünyasının derinliklerine henüz tam anlamıyla dalmamışsın. Özellikle müzisyenlerin yıllar içinde kazandığı unvanları öğrenmek, bu türün tarihine farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Üstelik her lakabın arkasında ayrı bir hikaye var. Kimi bir müzisyenin tarzından, kimi de sahnedeki karakterinden geliyor. Birkaç röportaj izleyip sevdiğin grupların geçmişini kurcalamaya başladığında bu isimler daha kolay aklında kalacak.