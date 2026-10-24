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Metal Dünyasındaki Bu Lakapların Sahibi Kim?

etiket Metal Dünyasındaki Bu Lakapların Sahibi Kim?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
24.10.2026 - 22:01
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Metal dünyasında bazı müzisyenler gerçek isimlerinden çok, yıllar içinde üzerlerine yapışan lakaplarla tanınıyor. Kimi sahnedeki tarzı, kimi kişiliği, kimi de müziğe yaptığı katkılar sayesinde unutulmaz hale geliyor. Peki sen, bu lakapların kime ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? 👇

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1. “The Human Riff” lakabıyla tanınan gitarist kimdir?

2. “The Godfather of Shock Rock” olarak anılan isim kimdir?

3. “The Demon” lakabıyla özdeşleşen KISS üyesi kimdir?

4. “The Metal God” lakabının sahibi kimdir?

5. “The Voice of Rock” olarak da anılan efsanevi vokalist kimdir?

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6. “Air Raid Siren” lakabı kime ait?

7. “Corpsegrinder” olarak tanınan vokalist kimdir?

8. “The Godfather of Death Metal” lakabıyla anılan müzisyen kimdir?

Metal dünyasında keşfedecek çok şeyin var!

Bazı lakaplar tanıdık gelmiş olabilir ama belli ki metal dünyasının derinliklerine henüz tam anlamıyla dalmamışsın. Özellikle müzisyenlerin yıllar içinde kazandığı unvanları öğrenmek, bu türün tarihine farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Üstelik her lakabın arkasında ayrı bir hikaye var. Kimi bir müzisyenin tarzından, kimi de sahnedeki karakterinden geliyor. Birkaç röportaj izleyip sevdiğin grupların geçmişini kurcalamaya başladığında bu isimler daha kolay aklında kalacak.

Metal konusunda kulağın da hafızan da iyi!

Metal dünyasına pek yabancı olmadığın belli. Bazı lakapları hiç düşünmeden hatırlamış, bazılarında ise seçenekler arasında kalmış olabilirsin. Özellikle farklı metal türlerini takip ediyorsan bu sonuç hiç şaşırtıcı değil. Yine de birkaç cevabı kaçırdıysan hemen moralini bozma, çünkü bazı lakaplar yıllardır bu müziği dinleyenleri bile düşündürebiliyor. Biraz daha kurcalarsan metal sohbetlerinde daha rahat dahil olursun!

Metal ansiklopedisi gibisin!

Senin için metal müzik dinlemek, albümleri açıp şarkılara eşlik etmekten biraz daha fazlası gibi görünüyor. Müzisyenlerin lakaplarını bu kadar iyi biliyorsan grupların geçmişine ve metal kültürüne de epey hakimsin demektir. Üstelik birbirine benzeyen isimler arasından doğru cevabı bulmak hiç kolay değil. Bu testte yüksek puan aldıysan bazı soruların cevabını seçenekleri görür görmez hatırlamış olabilirsin. Tebrikler! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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