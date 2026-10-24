Metal Dünyasındaki Bu Lakapların Sahibi Kim?
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Metal dünyasında bazı müzisyenler gerçek isimlerinden çok, yıllar içinde üzerlerine yapışan lakaplarla tanınıyor. Kimi sahnedeki tarzı, kimi kişiliği, kimi de müziğe yaptığı katkılar sayesinde unutulmaz hale geliyor. Peki sen, bu lakapların kime ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? 👇
1. “The Human Riff” lakabıyla tanınan gitarist kimdir?
2. “The Godfather of Shock Rock” olarak anılan isim kimdir?
3. “The Demon” lakabıyla özdeşleşen KISS üyesi kimdir?
4. “The Metal God” lakabının sahibi kimdir?
5. “The Voice of Rock” olarak da anılan efsanevi vokalist kimdir?
6. “Air Raid Siren” lakabı kime ait?
7. “Corpsegrinder” olarak tanınan vokalist kimdir?
8. “The Godfather of Death Metal” lakabıyla anılan müzisyen kimdir?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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