Mermi Yutturup, Gecelik Giydirerek Kayda Almışlardı! Cezaları Belli Oldu

Tutuksuz sanık Gamze Ü. ise savunmasında Erhan M.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu, daha önce de kendisini tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını belirtti. Gamze Ü., ağabeyi gibi gördüğünü söylediği Yaşar Deniz Çakıcı’nın evine giderken Erhan M.’nin kendisini takip ettiğini ve olayın bu yüzden yaşandığını kaydetti.

Daha önce tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İşkence görüntülerini kendi isteğiyle çekmediğini söyleyen tutuksuz sanık, “Darbederek beni zorladılar” dedi.