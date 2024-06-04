Merkez Bankası Rezervleri İki Hocanın Dikkatini Çekti: Özgür Demirtaş ve Ali Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Yorum
Merkez Bankası Rezervleri İki Hocanın Dikkatini Çekti: Özgür Demirtaş ve Ali Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Yorum
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolar artıya geçti. Bu durum, ünlü ekonomistlerin dikkatini çekti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervleri, seçim öncesinde dip olan eksi 65 milyar dolar seviyelerindeyken, 31 Mayıs ile biten geçen hafta 1,5 milyar dolar seviyesine çıktı.
Merkez Bankası net rezervleri pozitif tarafa geçerken, son iki ayda swap hariç net rezervlerin 66,5 milyar dolar iyileşmesi "çok güçlü" algılandı.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, rezervlerin grafiğini, "Bir dönemin sonu" olarak paylaştı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Kara'nın paylaşımını retweetledi.
Ayrıca Demirtaş, aynı grafiği paylaşarak, "Madem böyle olacaktı, niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız. İnsanları fakirleştirdiniz. Ahh Ahh" diye yorumladı.
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O kadar, nas, faiz haram/sebep falan... sonunda dünyadaki en yüksek faizi verip, tüm tefecilerdan para toplayıp, merkez bankasına doldurdunuz. Aldığınız para... Devamını Gör
Yerli ve milli tekadam ekonomistimiz varken iki hocanın esamesi okunmaz, aynı "iki ayyaş"da olduğu gibi.
Olsun iha yaptık, siha yaptık!!!