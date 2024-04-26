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Merkez Bankası Faturayı Kesti: KKM'nin Toplam Yükü Ne Kadar Oldu?

Merkez Bankası Faturayı Kesti: KKM'nin Toplam Yükü Ne Kadar Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 10:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosunda 2023 yılına ait KKM zararının 833,4 milyar liraya ulaştığı görülmüştü. TCMB'nin dönem 818,2 milyar lira olurken, KKM'nin gerisinde kalmıştı. Başladığından bu yana KKM'nin yükü daha ağır oldu.

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2021 yılı sonunda döviz kurlarındaki yükselişe çare olarak vatandaşın TL'de kalıp kur farkını almasına yönelik oluşturulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) başlangıçta hem Hazine ve hem de Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu.

2021 yılı sonunda döviz kurlarındaki yükselişe çare olarak vatandaşın TL'de kalıp kur farkını almasına yönelik oluşturulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) başlangıçta hem Hazine ve hem de Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu.

2023 seçimlerinin ardından tüm yükü TCMB'ye geçen KKM'nin faturası belli oldu. 

Sözcü’den Erdoğan Süzer haberine göre, KKM zararının görüldüğü Merkez Bankası 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nda KKM'nin toplam faturası ortaya çıktı.

2023 yılında KKM'nin TCMB'ye masrafı 833 milyar 420 milyar TL olarak görüldü.

2023 yılında KKM'nin TCMB'ye masrafı 833 milyar 420 milyar TL olarak görüldü.

Merkez Bankası'nın daha önce açıklanmayan KKM faturası, 30 Nisan tarihindeki genel kuruluda açıklanacak. 

KKM ilk başladığı 2022 yılında döviz dönüşümlü kısma TCMB'den 72,8 milyar TL, TL'den dönüşümlü kısma da Hazine'den toplam 152 milyar TL ödenmişti.

KKM'nin başladığı günden bu yana toplam faturası 1 trilyon 58 milyar 285 milyon 607 bin 467 liraya çıktı.

KKM'nin başladığı günden bu yana toplam faturası 1 trilyon 58 milyar 285 milyon 607 bin 467 liraya çıktı.

Merkez Bankası 15 Nisan tarihinde açıklanan bilançosunda 818,2 milyar lira 2023 yılı dönem zararı açıklarken, KKM bilgisi verilmemişti.

KKM olmasaydı Merkez Bankası, 2023 yılında bilançosunda 12,7 milyar "kâr" açıklayacaktı.

KKM olmasaydı Merkez Bankası, 2023 yılında bilançosunda 12,7 milyar "kâr" açıklayacaktı.

KKM hesaplarına 2023 yılında 833 milyar 420 milyon lira ödeme yapılırken, bilgi, 92. sayfada 'kâr/zarar tablosu' altındaki 'dip not' kısmında verildi.

KKM'nin şirketlere yönelik uygulamasındaysa vergi avantajları verilmişti. Bu kısımda vergi kaybındaki kayıp hesaplanamazken, kurlardaki yükselişin mi, yoksa KKM'nin mi yükü daha fazla oldu ekonomistler için halen tartışmalı bir konu olsa da fatura net görüldü.

KKM'nin şirketlere yönelik uygulamasındaysa vergi avantajları verilmişti. Bu kısımda vergi kaybındaki kayıp hesaplanamazken, kurlardaki yükselişin mi, yoksa KKM'nin mi yükü daha fazla oldu ekonomistler için halen tartışmalı bir konu olsa da fatura net görüldü.
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