Merkez Bankası Faturayı Kesti: KKM'nin Toplam Yükü Ne Kadar Oldu?
Merkez Bankası Faturayı Kesti: KKM'nin Toplam Yükü Ne Kadar Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosunda 2023 yılına ait KKM zararının 833,4 milyar liraya ulaştığı görülmüştü. TCMB'nin dönem 818,2 milyar lira olurken, KKM'nin gerisinde kalmıştı. Başladığından bu yana KKM'nin yükü daha ağır oldu.
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2021 yılı sonunda döviz kurlarındaki yükselişe çare olarak vatandaşın TL'de kalıp kur farkını almasına yönelik oluşturulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) başlangıçta hem Hazine ve hem de Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu.
2023 yılında KKM'nin TCMB'ye masrafı 833 milyar 420 milyar TL olarak görüldü.
KKM'nin başladığı günden bu yana toplam faturası 1 trilyon 58 milyar 285 milyon 607 bin 467 liraya çıktı.
KKM olmasaydı Merkez Bankası, 2023 yılında bilançosunda 12,7 milyar "kâr" açıklayacaktı.
KKM'nin şirketlere yönelik uygulamasındaysa vergi avantajları verilmişti. Bu kısımda vergi kaybındaki kayıp hesaplanamazken, kurlardaki yükselişin mi, yoksa KKM'nin mi yükü daha fazla oldu ekonomistler için halen tartışmalı bir konu olsa da fatura net görüldü.
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