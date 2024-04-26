Merkez Bankası Faturayı Kesti: KKM'nin Toplam Yükü Ne Kadar Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosunda 2023 yılına ait KKM zararının 833,4 milyar liraya ulaştığı görülmüştü. TCMB'nin dönem 818,2 milyar lira olurken, KKM'nin gerisinde kalmıştı. Başladığından bu yana KKM'nin yükü daha ağır oldu.