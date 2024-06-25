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Melodilerinde Kaybolacağınız Dinlemeniz Gereken 12 Dope Lemon Parçası

etiket Melodilerinde Kaybolacağınız Dinlemeniz Gereken 12 Dope Lemon Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 11:16

Hem klipleri hem de melodileri ile sizi bambaşka noktalara götürecek olan Dope Lemon ve eşsiz parçalarını keşfetmeye hazırsanız takın kulaklıkları, müthiş bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz!

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1. Hey You

2. Marinade

3. Stonecutters

4. Dope & Smoke

5. Hey Little Baby

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6. Rose Pink Cadillac

7. KIMOSABÈ

8. Uptown Folks

9. Coyote

10. Best Girl

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11. Salt & Pepper

12. Give Me Honey

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