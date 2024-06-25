Melodilerinde Kaybolacağınız Dinlemeniz Gereken 12 Dope Lemon Parçası
Melodilerinde Kaybolacağınız Dinlemeniz Gereken 12 Dope Lemon Parçası
Hem klipleri hem de melodileri ile sizi bambaşka noktalara götürecek olan Dope Lemon ve eşsiz parçalarını keşfetmeye hazırsanız takın kulaklıkları, müthiş bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz!
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1. Hey You
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2. Marinade
3. Stonecutters
4. Dope & Smoke
5. Hey Little Baby
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6. Rose Pink Cadillac
7. KIMOSABÈ
8. Uptown Folks
9. Coyote
10. Best Girl
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