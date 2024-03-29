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Melis İşiten ve Şahin Irmak'tan Şok İtiraflar: Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?

Melis İşiten ve Şahin Irmak'tan Şok İtiraflar: Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.03.2024 - 21:07

Bu haftaki Sırt Sırta programımızın konukları “Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız” tiyatro oyunun partner oyuncuları Melis İşiten ve Şahin Irmak oldu!

Eski ilişkiler, kıskançlık, burçlar ve daha birçok konu hakkında birbirinden ilginç cevaplar aldık.

Haydi gelin videomuza beraber göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hemen ilk sorumuzla başlayalım: Oyuncuya kız/damat verilmez sözüne katılıyor musun?

Hemen ilk sorumuzla başlayalım: Oyuncuya kız/damat verilmez sözüne katılıyor musun?

'Hatta eskilerden mahkemelerde oyuncuların tanıklıkları kabul edilmezmiş.' sözünü duysak da bu durumun artık değiştiğini kabul etmek gerek. 

'Oyunculara bir de uçarı kaçarı derler. Ne alakası var?' 

'Bir de geçmişte oyuncular daha az para kazandığı için aileler istemiyordu. Şimdi durum değişti...' 

Sizin anlayacağınız ikilinin bu soruya verdiği cevap hayır oldu!

"Arkadaş kalarak boşandığın eski eşin..." bu sorunun kime gittiği şimdiden belli galiba! 😂

"Arkadaş kalarak boşandığın eski eşin..." bu sorunun kime gittiği şimdiden belli galiba! 😂

'Çok kısa sürede tekrar evlenmeye karar verse düğününe gider misin?' 

Melis İşiten bu sorumuzu 'Beni biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Ben zaten oradayım. İstemede de varım' diyerek yanıtlıyor. 😂

Şimdi itiraf zamanı: Bir ünlünün yüzüne gülüp arkasından ağır salladığın oldu mu?

Şimdi itiraf zamanı: Bir ünlünün yüzüne gülüp arkasından ağır salladığın oldu mu?

Gördüğünüz gibi burada da iki tane EVET cevabı aldık. 😂

Peki nasıl oldu bu anlar?

'Zorunda kaldığımız zamanlar olmuştur. Gülesin vardır, gülemiyorsundur, arkasından gülersin. Yüze gülüp arkasından kötü konuşmak gibi değil.'

'O da eğlenceli bir şey ya. Ona şaka yapma, buna yapma...Kime yapalım?' Haklısınız efendim! 😂

Ex eşten next eş olur mu?

Ex eşten next eş olur mu?

Sizce Melis İşiten ve Şahin Irmak bu soruda eşleşmiş midir?

Yanıtı aşağıdaki videomuzda! 👇🏻

Melis İşiten ve Şahin Irmak Sırt Sırta’da! Kıskançlık, Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?

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