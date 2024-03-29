Melis İşiten ve Şahin Irmak'tan Şok İtiraflar: Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?
Melis İşiten ve Şahin Irmak'tan Şok İtiraflar: Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?
Bu haftaki Sırt Sırta programımızın konukları “Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız” tiyatro oyunun partner oyuncuları Melis İşiten ve Şahin Irmak oldu!
Eski ilişkiler, kıskançlık, burçlar ve daha birçok konu hakkında birbirinden ilginç cevaplar aldık.
Haydi gelin videomuza beraber göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hemen ilk sorumuzla başlayalım: Oyuncuya kız/damat verilmez sözüne katılıyor musun?
"Arkadaş kalarak boşandığın eski eşin..." bu sorunun kime gittiği şimdiden belli galiba! 😂
Şimdi itiraf zamanı: Bir ünlünün yüzüne gülüp arkasından ağır salladığın oldu mu?
Ex eşten next eş olur mu?
Melis İşiten ve Şahin Irmak Sırt Sırta’da! Kıskançlık, Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın