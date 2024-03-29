Melis İşiten ve Şahin Irmak'tan Şok İtiraflar: Ex Eş’ten Next Eş Olur mu?

'Hatta eskilerden mahkemelerde oyuncuların tanıklıkları kabul edilmezmiş.' sözünü duysak da bu durumun artık değiştiğini kabul etmek gerek.

'Oyunculara bir de uçarı kaçarı derler. Ne alakası var?'

'Bir de geçmişte oyuncular daha az para kazandığı için aileler istemiyordu. Şimdi durum değişti...'

Sizin anlayacağınız ikilinin bu soruya verdiği cevap hayır oldu!