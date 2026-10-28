Arka Sıradakiler'in Sanem'iymiş! Var mısın Yok musun'daki Gülşah Çınar'ın Rol Aldığı Diziler Ortaya Çıktı!

Sanem rolünün ardından 2011'de Sensiz Olmaz'ın kadrosuna katılan Gülşah Çınar, en uzun soluklu rollerinden birini aksiyon dizisi Şefkat Tepe'de üstlendi ve Havin karakterine 41 bölüm boyunca hayat verdi. Kaynaklarda Öğretmen Kemal, Muhteşem Yüzyıl, Nizama Adanmış Ruhlar ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda da yer aldığı belirtilen oyuncunun bilinen son dizisi ise 2014 yapımı Sungurlar oldu. Aynı yıl Tamer Çınar ile evlenerek soyadını değiştiren Gülşah, 2018'de kızı Asu Beren'i kucağına aldı. 2012'de Ben Bilmem Eşim Bilir'de de yarışan eski oyuncu için Var mısın Yok musun, yarışma programı deneyimi açısından ilk değildi.

Esra Erol'un karşısına geçtiği gecede eşi ve kızının tavsiyesiyle bankanın 775 bin TL'lik teklifini kabul eden Çınar'ın kutusundan 100 bin TL çıktı. Oyuna devam etseydi masaya 1 milyon 550 bin TL'lik bir teklif geleceği ortaya çıkınca, Arka Sıradakiler'in Sanem'i bu kez bir yarışma gecesiyle yeniden gündeme geldi.