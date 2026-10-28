article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sıradakiler'in Sanem'iymiş! Var mısın Yok musun'daki Gülşah Çınar'ın Rol Aldığı Diziler Ortaya Çıktı!

Arka Sıradakiler'in Sanem'iymiş! Var mısın Yok musun'daki Gülşah Çınar'ın Rol Aldığı Diziler Ortaya Çıktı!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da bankaya 'Varım' diyerek 775 bin TL ile ayrılan Gülşah Çınar, yarışmanın ardından aramalarda da öne çıkan isimlerden biri oldu. Kıvırcık saçları ve sıcak gülüşüyle stüdyoyu ısıtan yarışmacının oyuncu olup olmadığı ve hangi dizilerde rol aldığı, programı izleyenlerin en çok merak ettiği konuların başına yerleşti. Meğer Çınar, 2000'lerin sonunda gençlerin ekran başından kalkmadığı bir dizinin unutulmaz yüzlerinden biriymiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülşah Çınar, yıllar önce Arka Sıradakiler'deki Sanem Batur rolüyle Gülşah Küçükyıldız adıyla tanınıyordu.

Gülşah Çınar, yıllar önce Arka Sıradakiler'deki Sanem Batur rolüyle Gülşah Küçükyıldız adıyla tanınıyordu.

1987'de İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, oyunculuk kariyerine kızlık soyadıyla, Gülşah Küçükyıldız olarak başladı. 2007'de ekranlara gelen gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Sanem Batur karakteriyle 40 bölüm boyunca izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, kıvırcık saçları ve enerjisiyle dizinin akılda kalan isimleri arasına girdi. Okul sıralarındaki dostlukları, ilk aşkları ve bitmeyen kavgaları anlatan dizi, o yıllarda lise çağındaki pek çok izleyiciyi her hafta ekran başına kilitliyordu. Lise yıllarında katıldığı bir seçmede Formula bayrak kızı seçilen Gülşah, Instagram'da da hâlâ Gülşah Küçükyıldız adını kullanıyor. Arka Sıradakiler'in ardından kamera önünden hemen uzaklaşmayan oyuncu, sonraki yıllarda farklı türde dizilerde de boy gösterdi.

Gülşah Çınar'ın oynadığı diziler arasında Şefkat Tepe, Sensiz Olmaz ve Sungurlar da var.

Gülşah Çınar'ın oynadığı diziler arasında Şefkat Tepe, Sensiz Olmaz ve Sungurlar da var.

Sanem rolünün ardından 2011'de Sensiz Olmaz'ın kadrosuna katılan Gülşah Çınar, en uzun soluklu rollerinden birini aksiyon dizisi Şefkat Tepe'de üstlendi ve Havin karakterine 41 bölüm boyunca hayat verdi. Kaynaklarda Öğretmen Kemal, Muhteşem Yüzyıl, Nizama Adanmış Ruhlar ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda da yer aldığı belirtilen oyuncunun bilinen son dizisi ise 2014 yapımı Sungurlar oldu. Aynı yıl Tamer Çınar ile evlenerek soyadını değiştiren Gülşah, 2018'de kızı Asu Beren'i kucağına aldı. 2012'de Ben Bilmem Eşim Bilir'de de yarışan eski oyuncu için Var mısın Yok musun, yarışma programı deneyimi açısından ilk değildi.

Esra Erol'un karşısına geçtiği gecede eşi ve kızının tavsiyesiyle bankanın 775 bin TL'lik teklifini kabul eden Çınar'ın kutusundan 100 bin TL çıktı. Oyuna devam etseydi masaya 1 milyon 550 bin TL'lik bir teklif geleceği ortaya çıkınca, Arka Sıradakiler'in Sanem'i bu kez bir yarışma gecesiyle yeniden gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın