Arka Sıradakiler'in Sanem'iymiş! Var mısın Yok musun'daki Gülşah Çınar'ın Rol Aldığı Diziler Ortaya Çıktı!
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da bankaya 'Varım' diyerek 775 bin TL ile ayrılan Gülşah Çınar, yarışmanın ardından aramalarda da öne çıkan isimlerden biri oldu. Kıvırcık saçları ve sıcak gülüşüyle stüdyoyu ısıtan yarışmacının oyuncu olup olmadığı ve hangi dizilerde rol aldığı, programı izleyenlerin en çok merak ettiği konuların başına yerleşti. Meğer Çınar, 2000'lerin sonunda gençlerin ekran başından kalkmadığı bir dizinin unutulmaz yüzlerinden biriymiş.
Gülşah Çınar, yıllar önce Arka Sıradakiler'deki Sanem Batur rolüyle Gülşah Küçükyıldız adıyla tanınıyordu.
Gülşah Çınar'ın oynadığı diziler arasında Şefkat Tepe, Sensiz Olmaz ve Sungurlar da var.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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