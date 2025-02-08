Melike Şahin Kimdir? O Ses Türkiye Jüri Üyesi Melike Şahin Kaç Yaşında, Şarkıları Neler?
Melike Şahin Kimdir? O Ses Türkiye Jüri Üyesi Melike Şahin Kaç Yaşında, Şarkıları Neler?
O Ses Türkiye 2025 yarışmasının jüri üyeleri arasında yer almasıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melike Şahin, kısa sürede büyük ilgi topladı. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, müzik kariyeri ve etkileyici şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki, Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nasıl bir müzikal geçmişe sahip? İşte, başarılı sanatçı hakkında merak edilen detaylar…
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Melike Şahin Kimdir?
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Melike Şahin Şarkıları Nelerdir?
Melike Şahin O Ses Türkiye Jürisi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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