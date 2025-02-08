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Melike Şahin Kimdir? O Ses Türkiye Jüri Üyesi Melike Şahin Kaç Yaşında, Şarkıları Neler?

Melike Şahin Kimdir? O Ses Türkiye Jüri Üyesi Melike Şahin Kaç Yaşında, Şarkıları Neler?

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 20:45

O Ses Türkiye 2025 yarışmasının jüri üyeleri arasında yer almasıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melike Şahin, kısa sürede büyük ilgi topladı. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, müzik kariyeri ve etkileyici şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki, Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nasıl bir müzikal geçmişe sahip? İşte, başarılı sanatçı hakkında merak edilen detaylar…

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Melike Şahin Kimdir?

Melike Şahin Kimdir?

Müzikal yolculuğuyla kendine özgü bir yer edinen Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas Divriğili olan Şahin, çocuk yaşlardan itibaren müziğe duyduğu ilgiyi geliştirmeye başladı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuduğu yıllarda, usta müzisyen Timur Selçuk’tan şan dersleri alarak sesini eğitti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi alırken müzikle bağını koparmayan Şahin, 2012’de mezun olduktan sonra ünlü psikedelik müzik grubu Baba Zula’nın vokalisti olarak sahne almaya başladı. 2017 yılına kadar grubun önemli performanslarında yer aldı. Bu süreçte kendi müzikal kimliğini de keşfetmeye devam eden sanatçı, 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adını verdiği bir projeyle Beyoğlu’ndaki Kanto Meyhanesi’nde arabesk esintili bir repertuvarla sahne aldı.

2017 yılı, Melike Şahin’in solo kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam filminde üç şarkı seslendirdi ve Cannes Film Festivali’nde, filmin dünya prömiyeri öncesinde sahne aldı. Aynı yıl, Bi’ Fırlatsam ve Deli Kan teklileriyle solo kariyerine adım attı.

2021’de yayımladığı ilk solo albümü Merhem ile güçlü bir çıkış yakalayan Şahin, albümün ilk teklisi Uykumun Boynunu Bükme ile dinleyicileriyle buluştu. Arabesk ve alternatif müzikten beslenen kendine has tarzıyla dikkat çeken sanatçı, üretimlerine devam ederek Merhem ve Akkor adlı iki albümü müzikseverlerle buluşturdu.

Melike Şahin Şarkıları Nelerdir?

Melike Şahin Şarkıları Nelerdir?

  • Bi' fırlatsam (2017)

  • Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile, 2017)

  • Deli Kan (2017)

  • Sevmek Suçsa Suçluyum (2018)

  • Tutuşmuş Beraber (2018)

  • Kimin Izdırabı (2019)

  • Sakla Beni (Kutiman ile, 2019)

  • Kara Orman (2019)

  • Geri Ver (2020)

  • Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile, 2020)

  • Elimi Tut (Kutiman ile, 2020)

  • Ukde (Ah! Kosmos ile, 2020)

  • Uykumun Boynunu Bükme (2021)

  • Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile) (2021)

  • Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

  • Miras (Ah! Kosmos ile, 2022)

  • Isyan (Ko Shin Moon ile, 2022)

  • Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix) (2022)

  • Canın Beni Çekti (2024)

Melike Şahin O Ses Türkiye Jürisi

Melike Şahin O Ses Türkiye Jürisi

Melike Şahin, Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine O Ses Türkiye 2025'te jüri koltuğuna oturdu. Melike Şahin'e Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz eşlik edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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