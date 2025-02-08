Melike Şahin Kimdir? O Ses Türkiye Jüri Üyesi Melike Şahin Kaç Yaşında, Şarkıları Neler?

Müzikal yolculuğuyla kendine özgü bir yer edinen Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas Divriğili olan Şahin, çocuk yaşlardan itibaren müziğe duyduğu ilgiyi geliştirmeye başladı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuduğu yıllarda, usta müzisyen Timur Selçuk’tan şan dersleri alarak sesini eğitti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi alırken müzikle bağını koparmayan Şahin, 2012’de mezun olduktan sonra ünlü psikedelik müzik grubu Baba Zula’nın vokalisti olarak sahne almaya başladı. 2017 yılına kadar grubun önemli performanslarında yer aldı. Bu süreçte kendi müzikal kimliğini de keşfetmeye devam eden sanatçı, 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adını verdiği bir projeyle Beyoğlu’ndaki Kanto Meyhanesi’nde arabesk esintili bir repertuvarla sahne aldı.

2017 yılı, Melike Şahin’in solo kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam filminde üç şarkı seslendirdi ve Cannes Film Festivali’nde, filmin dünya prömiyeri öncesinde sahne aldı. Aynı yıl, Bi’ Fırlatsam ve Deli Kan teklileriyle solo kariyerine adım attı.

2021’de yayımladığı ilk solo albümü Merhem ile güçlü bir çıkış yakalayan Şahin, albümün ilk teklisi Uykumun Boynunu Bükme ile dinleyicileriyle buluştu. Arabesk ve alternatif müzikten beslenen kendine has tarzıyla dikkat çeken sanatçı, üretimlerine devam ederek Merhem ve Akkor adlı iki albümü müzikseverlerle buluşturdu.