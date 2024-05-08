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Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" Mesajı: "Gelir Dağılımında Adalet ve Kalıcı Refah Artışı"

Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" Mesajı: "Gelir Dağılımında Adalet ve Kalıcı Refah Artışı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.05.2024 - 16:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

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Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonu tek haneye düşürmeyi programın temel hedefi olarak belirlediklerini belirtti.

Şimşek, şu mesajları verdi:

Şimşek, şu mesajları verdi:
twitter.com

'Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. 

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

  • Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

  • Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

  • Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.'

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