Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" Mesajı: "Gelir Dağılımında Adalet ve Kalıcı Refah Artışı"
Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" Mesajı: "Gelir Dağılımında Adalet ve Kalıcı Refah Artışı"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.
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Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Şimşek, şu mesajları verdi:
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