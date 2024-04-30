Mehmet Şimşek'in Açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan Papua Yeni Gine Cevabı Yorumları İkiye Böldü
Mehmet Şimşek'in Açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan Papua Yeni Gine Cevabı Yorumları İkiye Böldü
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Riyad'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü durumda olduğunu vurgularken, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 29,5 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan birçok ülkeye göre oldukça iyi olduğunu belirtmişti. Bu sözlere BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan görselli yanıt gelince, yorumlar ikiye bölündü.
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Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmıştı. Toplantılarda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 29,5 ile gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az" derken, çoğu ülkeden daha iyi durumda olduğumuzu açıkladı.
Sosyal medyada bu ifadelerin yayılmasına da BabalaTV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'dan görselli bir yanıt geldi.
Para birimi üzerinden yapılan kıyaslamalar net ekonomik durumu vermezken, Papua Yeni Gine Kinası karşısında Türk Lirası'nın son 5 yılda yüzde 80'e yakın değer kaybı da görülüyordu.
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı da haliyle yorumları ikiye böldü.
Salt, para biriminin değeri üzerinden yorum yapılamayacağını söyleyenlerle,
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Dünyanın en fakir ülkeleri içinde yer alan Papua Yeni Gine gibi bir ülkenin para birimine karşı TL'nin değer kaybını öne çıkaranlar da oldu.
İşte o yorumlardan bazıları.
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