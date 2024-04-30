Mehmet Şimşek'in Açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan Papua Yeni Gine Cevabı Yorumları İkiye Böldü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Riyad'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü durumda olduğunu vurgularken, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 29,5 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan birçok ülkeye göre oldukça iyi olduğunu belirtmişti. Bu sözlere BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur'dan görselli yanıt gelince, yorumlar ikiye bölündü.