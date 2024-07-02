Mehmet Özhaseki Neden İstifa Etti? Belediye Başkanları Şikayet Etti İddiası
Mehmet Özhaseki Neden İstifa Etti? Belediye Başkanları Şikayet Etti İddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sürpriz bir şekilde bakanlık görevinden istifa etmişti. Bakanlık koltuğuna, e Murat Kurum getirildi. Gazeteci Sevilay Yılmaz, Özhakesi’nin istifa etmesinin sebebiyle olarak deprem bölgesindeki AK Partili belediye başkanlarının şikayeti olduğu iddia etti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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Gazeteci Sevilay Yılmaz, Özhaseki’nin özellikle deprem bölgesindeki belediye başkanlarıyla sorun yaşadığı için iddia edildiğinin konuşulduğunu açıkladı.
Özhaseki’den en fazla şikayet eden isim ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er olmuş.
Sevilay Yılman’ın EKOL TV’deki açıklamaları
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