Mehmet Özhaseki Neden İstifa Etti? Belediye Başkanları Şikayet Etti İddiası

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sürpriz bir şekilde bakanlık görevinden istifa etmişti. Bakanlık koltuğuna, e Murat Kurum getirildi. Gazeteci Sevilay Yılmaz, Özhakesi’nin istifa etmesinin sebebiyle olarak deprem bölgesindeki AK Partili belediye başkanlarının şikayeti olduğu iddia etti.