McDonald’s’ın 7 Harikası: Şehirlerin Ruhuyla Buluşan Restoranlar

7 restoran, 7 farklı hikaye

“McDonald’s’ın 7 Harikası”, her biri bulunduğu lokasyonun karakterinden ilham alan yedi farklı restoran deneyimini bir araya getiriyor.

Bodrum Yalıkavak restoranı, eşsiz gün batımı manzarasıyla McDonald’s lezzetlerine Ege’nin atmosferini taşıyor. İzmir Selçuk restoranı ise Efes’in tarihi dokusundan ilham alan taş bina mimarisiyle bölgenin geçmişini modern restoran deneyimiyle buluşturuyor.

Marina içinde yer alan Muğla Göcek restoranı, çevresindeki villa mimarisiyle uyumlu tasarımı ve doğayla iç içe, geniş bahçesiyle dikkat çekiyor. Restoran, tekne yolculukları öncesinde veya sonrasında da keyifli bir mola noktası olarak konumlanıyor.

Ege taş mimarisinden ilhamla tasarlanan İzmir Çeşme DT restoranı ise geniş açık alanı ve arabaya servis seçeneğiyle Çeşme’nin hareketli yaşamına eşlik ediyor. Restoran, hem yemek hem de kahve molaları için kolay erişilebilir bir durak olarak öne çıkıyor.

Antalya Land of Legends restoranı, bulunduğu tema parkın oyun ve eğlence dünyasını restoran deneyiminin bir parçası haline getiriyor. Renkli iç mekanı, oyun alanları ve dijital oyun masası çocuklara eğlenceli bir alan sunarken, geniş oturma alanları ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkan tanıyor.

Kaleiçi ve Likya Yolu’na yakın konumuyla Antalya Merkez restoranı ise geniş ve ferah bahçesiyle öne çıkıyor. Doğal malzemeler ve pastel tonların hakim olduğu iç mekan tasarımı, bölgenin tarihi atmosferiyle uyumlu bir deneyim sunuyor.

İstanbul Sirkeci restoranı da koruma alanında yer alan tarihi yapısı ve özgün yerleşimiyle misafirlerine Eski İstanbul atmosferini yaşatıyor. Boğaz ve Galata Kulesi manzarasına sahip restoran, İstanbul’u keşfedenler için şehrin merkezinde özel bir mola noktası olarak konumlanıyor.

“Büyürken şehirlerin ruhuna da dokunuyoruz”

Yılın başından bu yana 38 yeni restoran açarak toplam restoran sayısını 332’ye ulaştırdıklarını belirten McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, projeyle ilgili şunları söyledi:

“McDonald’s Türkiye olarak büyümemizi uzun vadeli bir yatırım anlayışıyla sürdürüyoruz. Her yeni restoranımızla yalnızca markamıza erişimi artırmıyor, aynı zamanda istihdama, yerel ekonomiye ve bulunduğumuz bölgelerin sosyal hayatına da katkı sağlıyoruz. Yeni lokasyonlarımızı planlarken de şehrin yaşam temposunu, mimari kimliğini, yerel alışkanlıklarını ve misafirlerimizin beklentilerini dikkate alıyor, ‘mekanın ruhu’nu restoran deneyimimize yansıtmaya özen gösteriyoruz. ‘McDonald’s’ın 7 Harikası’ da bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Türkiye’nin farklı noktalarında hayata geçirdiğimiz bu restoranların her biri, bulunduğu şehrin ruhuyla farklı bir deneyim sunuyor.”