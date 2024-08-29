Mbappe'nin Twitter Hesabı Çalındı: Messi'nin Ağladığı Fotoğrafı Paylaştılar
Mbappe'nin Twitter Hesabı Çalındı: Messi'nin Ağladığı Fotoğrafı Paylaştılar
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı çalındı. Hesaptan kripto para reklamı yapılırken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetine dair de dikkat çekici bir paylaşımda bulunuldu.
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Messi ve Ronaldo'yu gündeme getirdiler
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Kendi adına kripto para reklamı yapıldı
Hesap, kısa sürede geri alındı
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