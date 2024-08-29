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Mbappe'nin Twitter Hesabı Çalındı: Messi'nin Ağladığı Fotoğrafı Paylaştılar

Mbappe'nin Twitter Hesabı Çalındı: Messi'nin Ağladığı Fotoğrafı Paylaştılar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 10:43

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı çalındı. Hesaptan kripto para reklamı yapılırken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabetine dair de dikkat çekici bir paylaşımda bulunuldu.

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Messi ve Ronaldo'yu gündeme getirdiler

Messi ve Ronaldo'yu gündeme getirdiler

Hesabı ele geçiren kişiler, Lionel Messi'nin ağladığı bir fotoğrafı yayınlayarak 'Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi futbolcusu. Bu cüce benim keçim (GOAT) değil.' şeklinde bir açıklama yazdı.

Kendi adına kripto para reklamı yapıldı

Kendi adına kripto para reklamı yapıldı

Çeşitli raporlara göre bir kullanıcı, yaklaşık 286 $ değerinde token satın aldı ve bunları zirvedeyken yaklaşık 200 bin dolara sattı.

Hesap, kısa sürede geri alındı

Hesap, kısa sürede geri alındı

Mbappe'nin ekibi, duruma hızla müdahale ederek hesabı geri aldı ve yapılan tüm uygunsuz paylaşımları sildi.

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