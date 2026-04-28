Mayıs Ayında En Güçlü Dönemine Girecek Burçlar

Aslan burçları mayıs ayında adeta küllerinden doğabilir. Son dönemde yaşanan yorgunluk, kararsızlık ya da motivasyon kaybı geride kalmaya başlayabilir. Yerine daha net düşünen, ne istediğini bilen ve harekete geçmekten çekinmeyen ruh hali geliyor. Özellikle kariyer alanında önemli konuşmalar, yeni teklifler ya da dikkat çeken gelişmeler gündeme gelebilir.

Çevresindeki insanların desteğini almak da kolaylaşabilir. Daha önce ertelenen projeler yeniden hız kazanabilir. Kendine güvenen tavrı sayesinde bulunduğu ortamda öne çıkabilir. Mayıs ayı boyunca liderlik enerjisi yükselen Aslanlar, hayatının birçok alanında ipleri eline alabilir.