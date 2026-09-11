Mavi Kuş Testi: Renklerle Bilinçaltı Kişilik Analizi

Mavi Kuş Testi: Renklerle Bilinçaltının Derinliklerine İniyoruz! 🐦✨

Açık pencereden odana süzülen o minik mavi kuşu hatırlıyor musun? Onu misafir etmeye ve beslemeye karar verdiğin andan itibaren gizemli bir psikoloji serüveni başlıyor. Günler geçtikçe tüylerinin rengini değiştiren bu kuş, aslında senin bilinçaltınla renkler üzerinden konuşuyor!

3 gün boyunca kuşun dönüştüğü renkleri seç, zihninin derinliklerindeki saklı duyguları ve karakterinin bilinmeyen yönlerini keşfet. Her tercih, ruhunun bir başka katmanını aralayacak.

Hazırsan derin bir nefes al, hikayeye başla ve kuşun rengini seç! 🕊️