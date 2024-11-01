MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasından Şerbo Nilay'ın Ağlamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'te Beyza'nın Yüzünün Yanmasından Şerbo Nilay'ın Ağlamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Kasım Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Son dönemde izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Bahar dizisinde yaşanan gelişmeler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Diziye katılan ünlü oyuncu Büşra Pekin’in Süreyya rolüyle kısa süreliğine ekibe dahil olması ve ardından ayrılması izleyiciler arasında farklı yorumlara sebep oldu. Ancak en dikkat çekici yorum bir Twitter kullanıcısından geldi.
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Bir döneme damgasını vuran esamesi ise hala okunan Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeklerinin şimdiki halini mutlaka görmelisiniz!
Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaptı. Dizinin son bölümüne ise pavyon dansını düğünde icra eden Dilber damga vurdu.
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp'in son bölümünde kuzen olan Cihan ve Sevilay ailelerinin zoruyla evlenmişti. Cihan'ın hemen ertesi gün sevgilisiyle sevişmesi izleyicileri şoke ederken sevgilisi Melek'in metres olmayı kabul etmesi apayrı bir şaşkınlık yarattı.
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza'nın dış çekim oyununda kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağın döküldüğü anlar verildi.
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Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, programı sayesinde yakalanan sahte mehdinin müridi tarafından tehdit edilmişti. Erol, söz konusu tehditler hakkında konuştu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Pembe'nin eski mahallesinden bir arkadaşı dahil olacak.
Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda kadroya giren Pelin Akil, dizi izleyicilerinden gelen eleştiriler hakkında itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Onedio okurlarına "Final yapan yerli dizilerden hangisi geri dönsün?" diye sorduk. Onedio okurlarının oy verdiği anket sonucunu sizler için sıraladık.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Nilay karakterinin ağladığı anlar damga vurdu. Feyza Civelek, karakteri için ağlayınca performansına sosyal medyadan tepki yağdı.
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Star TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını, son sezonda ne yazık ki izleyiciye istenileni verememişti. İzleyici tepkisinin ardından Seyran ve Ferit karakterleri bir araya getirilirken, SeyFer'in ekrandaki tansiyonu resmen alev aldırdı.
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