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MasterChef Somer Sivrioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu Özel Hayatı ve Kariyeri

MasterChef Somer Sivrioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu Özel Hayatı ve Kariyeri

Kimdir MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 22:43

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, mutfaktaki uzmanlığı kadar ekranlardaki karizmasıyla da dikkat çekiyor. Hem Türkiye’de hem Avustralya’da şeflik yapan Sivrioğlu, yıllar içinde birçok başarılı restoran projesine imza attı. Yarışmadaki özgün yorumları ve Türk mutfağına olan tutkusuyla tanınan şefin özel hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Şef'e dair tüm detaylar...

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Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu, Türk mutfağını uluslararası alanda temsil eden başarılı bir şeftir. İstanbul’da doğup büyüyen Sivrioğlu, kariyerine restoran işletmeciliğiyle başlamış, daha sonra Avustralya’da büyük başarılar elde etmiştir. Son yıllarda özellikle TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de jüri üyesi olarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Somer Sivrioğlu Kaç Yaşında?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. İkizler burcu olan Sivrioğlu, enerjik ve konuşkan tavırlarıyla ekranlara yansımaktadır.

Somer Sivrioğlu Nereli?

İstanbul Kadıköy doğumlu olan Somer Sivrioğlu, aslen Eskişehir kökenlidir. Uzun yıllarını Avustralya’da geçiren Sivrioğlu, hem Türkiye hem de Avustralya’da aktif olarak projeler yürütmektedir.

Somer Sivrioğlu Kariyer Başlangıcı

Somer Sivrioğlu Kariyer Başlangıcı

Kariyerine İstanbul’da başlayan Somer Sivrioğlu, gastronomi eğitimini yurt dışında pekiştirerek Avustralya’ya taşındı. Sydney’de açtığı restoranlarla büyük başarı kazandı. Şeflik deneyimini ekranlara taşıdığı MasterChef ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Somer Sivrioğlu’nun Özel Hayatı

Somer Sivrioğlu’nun Özel Hayatı

Somer Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi ve bu evlilikten Derin (kızı) ve Deniz (oğlu) adında iki çocuğu oldu. 2021 yılında 20 yıllık evliliğini sonlandırdı ve boşanma sonrası çocukları annesiyle Avustralya’da yaşamaya devam ediyor; Somer Bey ise İstanbul–Sydney arasında gidip gelerek ziyarete gidiyor.

Somer Sivrioğlu Sevgilisi Kim?

Son dönemlerde magazin gündemine Tilbe Uslu ile birlikte anılsa da bu ilişkide resmi bir evlilik ya da bağlanma haberi henüz gündeme gelmedi.

Somer Sivrioğlu Güncel Projeleri

Somer Sivrioğlu Güncel Projeleri

2025 itibarıyla TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye programında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliğine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye ve Avustralya’daki restoranlarının yönetimini sürdürmekte, gastronomiyle ilgili etkinliklerde aktif rol almaktadır.

Somer Sivrioğlu Restoranları

Somer Sivrioğlu, Avustralya’da açtığı “Efendy” ve “Anason” adlı restoranlarıyla birçok yerel gastronomi ödülüne layık görülmüştür. Türk mutfağını yurt dışında başarıyla temsil etmesi sebebiyle çeşitli kurumlar tarafından takdir edilmiştir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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