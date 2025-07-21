MasterChef Somer Sivrioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu Özel Hayatı ve Kariyeri
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, mutfaktaki uzmanlığı kadar ekranlardaki karizmasıyla da dikkat çekiyor. Hem Türkiye’de hem Avustralya’da şeflik yapan Sivrioğlu, yıllar içinde birçok başarılı restoran projesine imza attı. Yarışmadaki özgün yorumları ve Türk mutfağına olan tutkusuyla tanınan şefin özel hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Şef'e dair tüm detaylar...
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Somer Sivrioğlu Kimdir?
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Somer Sivrioğlu Kariyer Başlangıcı
Somer Sivrioğlu’nun Özel Hayatı
Somer Sivrioğlu Güncel Projeleri
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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