MasterChef Somer Sivrioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu Özel Hayatı ve Kariyeri

Somer Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi ve bu evlilikten Derin (kızı) ve Deniz (oğlu) adında iki çocuğu oldu. 2021 yılında 20 yıllık evliliğini sonlandırdı ve boşanma sonrası çocukları annesiyle Avustralya’da yaşamaya devam ediyor; Somer Bey ise İstanbul–Sydney arasında gidip gelerek ziyarete gidiyor.

Somer Sivrioğlu Sevgilisi Kim?

Son dönemlerde magazin gündemine Tilbe Uslu ile birlikte anılsa da bu ilişkide resmi bir evlilik ya da bağlanma haberi henüz gündeme gelmedi.