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MasterChef 2025 Özkan Akan Kimdir, Kaç Yaşında? Özkan Akan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Özkan Akan Kimdir, Kaç Yaşında? Özkan Akan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 14:03

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 13. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Özkan Akan oldu. 

Peki, MasterChef 2025 Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Özkan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Özkan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

28 yaşındaki Özkan Akın, Van kökenli bir mutfak tutkunu. Genç yaşta gastronomiye ilgi duymaya başlayan Özkan, yarışmaya Bodrum’dan katılıyor.

MasterChef Özkan Akan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Özkan Akan Kariyeri ve Instagram Hesabı

Hâlihazırda Bodrum’da bulunan, üç farklı ödüle sahip seçkin bir restoranda su şefi olarak görev yapan Özkan, mutfağın organizasyonunu üstleniyor ve konuklar için özgün tabaklar tasarlıyor.

Mesleğe alaylı olarak adım atan Özkan, yarışmadaki ilk turda “Önlüğü almaya geldim.” diyerek iddialı bir çıkış yaptı ve sahneye güçlü bir şekilde giriş yaptı. Karidesli ananas çorbası ile üç şeften de “evet” oyu almayı başaran Özkan, ikinci turda Uğur ve Hasan ile eşleşti. Asma yaprağında servis ettiği tekir balığıyla üçlü düellodan başarıyla çıkarak final turuna yükseldi.

Final aşamasında yarışmacılardan önce chicken shoyu ramen hazırlamaları, ardından da pazı kullanarak yaratıcı bir tabak sunmaları istendi. Gecenin sonunda rakibi Gizem’le son ikiye kalan Özkan Akın, MasterChef 2025 ana kadrosuna adını yazdıran 13. yarışmacı oldu.

Instagram hesabı için 👉🏻 @ozkanakan48

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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