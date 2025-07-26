MasterChef 2025 Özkan Akan Kimdir, Kaç Yaşında? Özkan Akan Kariyeri ve Instagram Hesabı

Hâlihazırda Bodrum’da bulunan, üç farklı ödüle sahip seçkin bir restoranda su şefi olarak görev yapan Özkan, mutfağın organizasyonunu üstleniyor ve konuklar için özgün tabaklar tasarlıyor.

Mesleğe alaylı olarak adım atan Özkan, yarışmadaki ilk turda “Önlüğü almaya geldim.” diyerek iddialı bir çıkış yaptı ve sahneye güçlü bir şekilde giriş yaptı. Karidesli ananas çorbası ile üç şeften de “evet” oyu almayı başaran Özkan, ikinci turda Uğur ve Hasan ile eşleşti. Asma yaprağında servis ettiği tekir balığıyla üçlü düellodan başarıyla çıkarak final turuna yükseldi.

Final aşamasında yarışmacılardan önce chicken shoyu ramen hazırlamaları, ardından da pazı kullanarak yaratıcı bir tabak sunmaları istendi. Gecenin sonunda rakibi Gizem’le son ikiye kalan Özkan Akın, MasterChef 2025 ana kadrosuna adını yazdıran 13. yarışmacı oldu.

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