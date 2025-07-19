MasterChef 2025 Ayla Canpunar Kimdir, Kaç Yaşında? Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler netleşiyor. İlk beş yarışmacının belli olduğu MasterChef'te şimdi ikinci grup yarışıyor. MasterChef'e dahil olan 7. yarışmacı ise Ayla Canpunar oldu. Peki MasterChef 2025 Ayla Canpunar kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve özel hayatını merak ediyorsanız gelin kendisini tanıyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Ayla Canpunar Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın