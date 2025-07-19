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MasterChef 2025 Ayla Canpunar Kimdir, Kaç Yaşında? Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Ayla Canpunar Kimdir, Kaç Yaşında? Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 10:07

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler netleşiyor. İlk beş yarışmacının belli olduğu MasterChef'te şimdi ikinci grup yarışıyor. MasterChef'e dahil olan 7. yarışmacı ise Ayla Canpunar oldu. Peki MasterChef 2025 Ayla Canpunar kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve özel hayatını merak ediyorsanız gelin kendisini tanıyalım!

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MasterChef Ayla Canpunar Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Ayla Canpunar Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

2000 yılında dünyaya gelen Ayla Canpunar, henüz çocuk yaşlardayken ailesiyle birlikte Türkiye’den İsveç’e göç etti. Küçük yaşta başlayan mutfak tutkusu onu İsveç'te gastronomi eğitimi almaya yönlendirdi. Eğitim hayatı boyunca Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaparak yeteneklerini geliştiren Ayla Canpunar, bugün 25 yaşında ve hem Türk hem de dünya mutfağı üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılında Masterchef İsveç’te boy gösteren Canpunar, 40 yarışmacı arasından sıyrılarak finale kadar yükseldi. Yarışmayı çok az bir puan farkıyla ikinci sırada tamamladı ve şeflerin dikkatini çeken bir isim olmayı başardı.

MasterChef Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı

2025 sezonunda Masterchef Türkiye macerasına atılan Ayla Canpunar, ilk turda hazırladığı karidesli başlangıç tabağıyla üç şeften de 'evet' almayı başardı. Kaşığı kıl payı kaçırmasına rağmen yarıştan kopmadı.

MasterChef'te rakiplerini geride bırakan Ayla Canpunar, Masterchef 2025’in ana kadrosuna katılan yedinci yarışmacı olmayı başardı.

Ayla Canpunar'ın Instagram'ını merak edenler için: Ayla Canpunar Instagram

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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