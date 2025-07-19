MasterChef 2025 Ayla Canpunar Kimdir, Kaç Yaşında? Ayla Canpunar Kariyeri ve Instagram Hesabı

2000 yılında dünyaya gelen Ayla Canpunar, henüz çocuk yaşlardayken ailesiyle birlikte Türkiye’den İsveç’e göç etti. Küçük yaşta başlayan mutfak tutkusu onu İsveç'te gastronomi eğitimi almaya yönlendirdi. Eğitim hayatı boyunca Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaparak yeteneklerini geliştiren Ayla Canpunar, bugün 25 yaşında ve hem Türk hem de dünya mutfağı üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılında Masterchef İsveç’te boy gösteren Canpunar, 40 yarışmacı arasından sıyrılarak finale kadar yükseldi. Yarışmayı çok az bir puan farkıyla ikinci sırada tamamladı ve şeflerin dikkatini çeken bir isim olmayı başardı.