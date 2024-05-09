Masal Okuyan Cardi B'den Romantik Beckham'a 9 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Masal Okuyan Cardi B'den Romantik Beckham'a 9 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kim Kardashian oyuncak bebeğe döndü.
Victoria Beckham'a, David Beckham tarafından romantik bir jest yapıldı.
Paris Hilton arkadaşıyla eskilere döndü.
Shakira Cardi B ile kırmızı halıda buluştu.
Ice Spice basketbol maçındaki kombiniyle dikkat çekti.
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Cardi B oturdu masal anlattı.
Lana Del Rey uyuyan güzel oldu!
Billie Eilish güzel havanın tadını çıkarttı.
Dua Lipa doyasıya eğlendi.
Bella Thorne'da çiçeklere boğuldu.
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